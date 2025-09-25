Prima pagină » Actualitate » Război între polițiști și premierul Ilie Bolojan. Oamenii legii, AMENINȚĂRI explicite dacă se blochează pensionările la 48 de ani

25 sept. 2025, 16:11, Actualitate
Polițiștii îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că pune în pericol siguranța României, invocând ca argument faptul că acesta nu va mai permite pensionarea la vârste timpurii. Miercuri, Bolojan a avertizat că fenomenul pensionăriilor la doar 48 de ani trebuie să înceteze. 

Polițiștii din MAI reacționează vehement după ce premierul a declarat, miercuri, explicit că nu mai acceptă pensionări la vârsta de 48 de ani.

Oamenii legii consideră că au meserii foarte periculoase și merită condiții speciale

Mai exact, Ilie Bolojan a precizat într-o conferință de presă că nu e momentul pentru creșterea vârstei standard de pensionare în România. Însă, e nevoie de eliminarea excepțiilor din toate domeniile, ținând cont că doar jumătate din românii cu vârste între 55 și 64 de ani lucrează efectiv.

Oamenii legii consideră că meseriile de polițist sau jandarm sunt infinit mai periculoase, iar toți cei care le practică merită condiții speciale. Astfel, refuzul de a le permite pensionarea la 48 de ani pune în pericol siguranța națională, acuză polițiștii.

Iată mai jos comunicatul emis de FSNPPC:

„Cine are interes să slăbească capacitatea României de a-şi asigura apărarea, ordinea publică şi securitatea naţională?

La data de 24 septembrie 2025, într-o conferinţă de presă, premierul României, domnul Ilie Bolojan, a făcut două afirmaţii foarte periculoase pentru capacitatea României de a-şi asigura în viitor apărarea, ordinea publică şi securitatea naţională:

Afirmaţia că sunt necesare modificări ale condiţiilor de pensionare anticipată, astfel încât să nu mai existe pensionări la 48-50 ani!

De aici tragem concluzia că premierul este confuz şi nu cunoaşte toate prevederile legale privind pensiile militare ! Nu poţi pune semnul egal intre un poliţist, jandarm, militar care şi-a desfăşurat activitatea timp de cel puţin 26 de ani în stradă, cu riscuri, interdicţii şi incompatibilităţi în toată cariera şi o altă profesie.

Afirmaţia că luni, 29 septembrie 2025, vicepremierul României, domnul Cătălin Predoiu, va prezenta reorganizarea M.A.I.

Cu toate că a prezentat această „informaţie” imediat după ce a vorbit despre reorganizarea aparatelor centrale ale ministerelor, mulţi poliţişti, funcţionari publici şi personal contractual au înţeles că urmează o reorganizare a M.A.I. care s-ar putea concretiza cu disponibilizări de personal. Cunoaştem, din afirmaţiile vicepremierului, ministru al afacerilor interne, domnul Cătălin Predoiu, faptul că la nivel de M.A.I., la data de 31 iulie 2025, existau 17.000 poliţişti/ militari care îndeplinesc deja condiţiile de pensionare! În urmă cu două săptămâni ministrul apărării a anunţat public că în M.Ap.N. sunt 7000 de militari care îndeplinesc condiţiile de pensionare. Prin urmare, fără să cunoaştem cifra din serviciile secrete, la nivelul familiei ocupaţionale Aprărare, Siguranţă Publică şi Securitate Naţională, avem în acest moment peste 24.000 poliţişti / militari care îndeplinesc condiţiile de pensionare.

Nu este prima dată când politicienii fac afirmaţii periculoase în spaţiul public, mai ales premierul României! Aceste afirmaţii nu fac decât să alarmeze poliţiştii/militarii din familia ocupaţională Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională şi pot declanşa pensionări masive în contextul situaţiei din interiorul ţării, dar şi al războiului din Ucraina, a cărei escaladare nu ne-o dorim, dar trebuie să o luăm în considerare.

Şi astfel apare din nou firesca întrebare pe care FSNPPC a mai lansat-o în spaţiul public: CINE ARE/ DE CE ARE/ DE UNDE ACEST INTERES SĂ SLĂBEASCĂ CAPACITATEA ROMÂNIEI DE A-ŞI ASIGURA APĂRAREA, ORDINEA PUBLICĂ ŞI SECURITATEA NAŢIONALĂ?

Pensionarea a mii de cadre militare va mări deficitul de personal

Adresăm aceste întrebări pentru că, prin pensionarea a 24.000 de poliţişti/militari din cei peste 240.000 de angajaţi din această familie ocupaţională, pe fondul deja existentului deficit de personal de peste 21%, s-ar mai adăuga aproape 10% deficit de personal, ceea ce ar duce această familie ocupaţională la un deficit de 30% care echivalează cu, cel mai probabil, incapacitatea de a ne îndeplini misiunea sacră de a asigura apărarea, siguranţa publică şi securitatea naţională!

PE CALE DE CONSECINŢĂ, NE OPUNEM ORICĂREI MODIFICĂRI A LEGISLAŢIEI PRIVITOARE LA SALARIZAREA, CARIERA ŞI PENSIONAREA POLIŢIŞTILOR/ MILITARILOR, PENTRU CĂ AVEM NEVOIE DE PREDICTIBILITATE PE ACESTE TREI SEGMENTE ESENŢIALE ŞI VITALE PENTRU INTERESUL ROMÂNIEI DE A FI O ŢARĂ SIGURĂ!

ÎN CAZ CONTRAR DOMNULE PREMIER, SE VA REPETA CEEA CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN IANUARIE 2025 ŞI CHIAR MAI MULT!

