Razii pe drumurile din România, în minivacanța de Sfânta Maria. Polițiștii vor monitoriza traficul cu 300 de radare

Sunt razii pe șoselele din România, în minivacanța de Sfânta Maria, 15 – 17 august 2025. Polițiștii vor monitoriza drumurile pentru a-i depista pe șoferii care au consumat alcool sau substanțe interzise. Monitorizarea traficului se va face cu cele 300 de radare și echipamente aflate în dotarea oamenilor legii. Vor fi organizate filtre în toată țara pentru viteză.

Ziua de 15 august este considerată zi liberă de la stat, motiv pentru care multe persoane au ales să plece într-o scurtă vacanță, la munte sau la mare. Minivacanța de Sfânta Maria a început, însă, cu incidente rutiere, încă de dimineață Un accident cu 5 mașini a avut loc pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 21. Un alt incident rutier a avut loc pe A3, pe București-Ploiești, la kilometrul 14. Vezi aici informațiile.

Razii pe drumurile din România, în minivacanța de Sfânta Maria

În zilele de vineri, sâmbătă și duminică, 15-17 august 2025, 9.000 de polițiști, 1.500 dintre ei doar de la rutieră, se vor afla pe șoselele din România. Oamenii legii vor monitoriza drumurile cu aparatele radar, dar și cu echipamentele din dotare pentru a-i depista pe conducătorii auto care încalcă regulile de circulație.

Se vor organiza filtre în toată țara și sunt scoase 300 de aparate radar pe drumurile României. De altfel, echipajele canine vor depista persoanele care au asupra lor substanțe interzise.

Echipaje ale Poliției Rutiere se vor afla și la intrarea pe Autostrada Soarelui. De altfel, oamenii legii pot efectua controale atât în autoturisme, cât și în bagajele oamenilor. Raziile se axează, în principal, pe alcool și droguri. Monitorizarea va fi efectuată și din aer.

