Reacția acestui turist când a văzut cât costă o simplă felie de pizza în Aeroportul Otopeni. A crezut că este o eroare.

Reacția acestui turist când a văzut cât costă o simplă felie de pizza în Aeroportul Otopeni

O felie de pizza prosciutto (280g) costă 58 de lei pe Aeroportul Otopeni, potrivit filmării turistului.

Cei care vor și desert trebuie să scoată din buzunare nu mai puțin de 29 de lei pentru un „twist cu ciocolată”.

O baghetă cu roșii și mozzarella costă 57 de lei, iar una cu multicereale și prosciutto, 52 de lei.

Eclerul cu ciocolată poate fi savurat pentru suma „infimă” de 33 de lei.

„Cam ieftin, putea să fie mai scump”, spune turistul, evident, cu o notă de sarcasm.

De asemenea, nevoia de sete poate fi potolită cu o apă la 0,5 litri, care costă „doar” 10 lei sau o Coca Cola la 15 lei.

Prețurile șocante continuă cu un Panini Pulled Pork, un sandviș de 59 de lei.

Totuși, când foamea te apasă, nimic nu e mai bun ca o porție de ficăței de pui lionezi, la 42 de lei + mămăliga, 170 g, care costă 17 lei: „A ajuns lux!”

Pentru cine vrea un simplu mic, ei bine, acesta costă 12 lei.

