19 sept. 2025, 16:11, Actualitate
METODA prin care firmele „de casă” câștigă contracte de sute de milioane euro din bani publici. Jurnalistul Liviu Alexa: „Un șmen incredibil de lucrativ”

Firmele abonate la contractele cu statul – prin primării sau consilii județene – prosperă netulburate, în plină perioadă de austeritate, iar din acest malaxor financiar, foarte greu de controlat, scot profituri uriașe. Metoda „acordurilor-cadru” funcționează ca un mecanism bine uns, iar firmele privilegiate iau caimacul.

  • Acordul-cadru reprezintă o modalitate specială de atribuire la care autoritățile contractante pot apela atunci cand intenționează să achiziționeze: produse/ servicii/ lucrări cu caracter de repetabilitate/ recurență, fără a exista, însă, informații certe cu privire la cantitatea totală care urmează să fie achiziționată.
  • Scopul acordului-cadru ar fi acela de a simplifica și accelera procesul de achiziții pentru bunuri sau servicii recurente sau repetabile, definind prețurile și, eventual, cantitățile avute în vedere, fără a angaja fonduri în momentul semnării acordului.
  • Acordul-cadru nu este un contract de achiziție propriu-zis, ci un acord care stabilește regulile de joc (prețuri, termene, condiții de calitate) pentru achizițiile viitoare. Pe baza acordului-cadru se vor încheia contracte punctuale, numite contracte subsecvente.
  • Durata unui acord-cadru este, în general, de maximum 4 ani, dar poate fi mai lungă în cazuri justificate, potrivi legii.

Potrivit jurnalistului de investigații Liviu Alexa, acordurile-cadru ar fi un „paravan” excelent pentru mascarea unor contracte date cu dedicație, către „firme de casă”. După încheierea unui astfel de acord-cadru, costurile ulterioare nu mai sunt verificate de nimeni, iar multe din licitațiile organizate în baza acordurilor-cadru ar fi cusute cu ață albă, ca să câștige firma deja aleasă.

Contractele subsecvente, care pot fi descoperite cu foarte mare greutate pe SEAP, ar fi acordate exact acelor firme care încheiat acordurile-cadru cu primăriile sau cu consiliile județene, mai scrie Liviu Alexa într-un articol publicat de strictsecret.ro.

Liviu Alexa: „Câștigă cine trebuie”

Jurnalistul  a explicat, punctual, acest mecanism prin care contractele consistente ajung exact la firmele agreate la nivelul primăriilor și consiliilor județene.

Ar exista, astfel, două momente cheie pentru încheierea acestor acorduri-cadru.

  • Primul ar fi imediat după ce un edil a preluat mandatul – în acest fel ar putea să „producă” bani pentru partid și pentru „firmele de casă” sau pentru el însuși.
  • Al doilea moment-cheie apare cu un an înainte de expirarea mandatului, iar „firmele de casă” ar primi contracte tocmai pentru a sponsoriza viitoarea campanie electorală a edilului „darnic”.

„Este un șmen incredibil de lucrativ – setezi o suma babană pentru acordul-cadru – 400, 100 sau 700 de milioane de euro! – faci licitația «transparent», adică câștigă cine trebuie, chiar și dacă e consorțiu (ca sa împaci toate gurile) și îi «spargi» mumos, pas cu pas, fără să mai trebuiască să faci licitație de fiecare dată, bașca faptul ca toate contractele subsecvente sunt greu de urmărit și sunt bine ascunse în SEAP”, notează jurnalistul Liviu Alexa.

În 2015, CONCELEX era considerată „firmă de casă” la Primăria S3

Potrivit strictsecret.com, una dintre firmele „abonate” la astfel de contracte ar fi CONCELEX, fondată în anul 1994 de omul de afaceri Dan Pițurlea, de profesie inginer.

În data de 2 septembrie 2025, CONCELEX – companie integrată de construcții – a încheiat un acord-cadru cu Primăria Sectorului 4 – „Acord-cadru privind regenerarea spațiilor publice pe raza unității administrative teritoriale Sectorul 4 al Municipiului București”.

Asupra acestei firme au planat semne de întrebare încă din anul 2015, atunci când era etichetată drept „firmă de casă” la Primăria Sectorului 3.

S-a scris, la vremea respectivă, că milioane de lei ar fi fost „tocați” pe lucrări inexistente și au ajuns la „firma de casă”, iar Curtea de Conturi a intrat pe fir și a întocmit un raport devastator.

Potrivit Adevărul, Curtea de Conturi a sesizat DNA, la vremea respectivă, pentru o fraudă produsă la Administrarea Domeniului Public Bucureşti (ADPB) SA, firmă al cărei principal acţionar era Consiliul Local al Sectorului 3.

Subalternii primarului Robert Negoiţă atribuiseră un contract, fără licitaţie, firmei CONCELEX SRL, pentru amenajarea pepinierei Sectorului 3. Contractul avea o valuare de 500.000 euro. CONCELEX ar fi încasat toţi banii şi nu ar fi făcut decât o mică parte din lucrări, au susținut auditorii. Mai mult, CONCELEX fusese un simplu intermediar, cesionând contractul unei alte firme, Eurolex AG Consult SRL.

  • Conform Curții de Conturi, contractul a fost atribuit firmei CONCELEX „fără o fundamentare reală pe elemente de cost a sumei estimate şi fără a avea aprobarea consiliului de administraţie”.
  • Auditorii Curții de aconturi au mai descoperit și că devizul decontat a fost supradimensionat şi supraevaluat. Pentru „transport rutier al pământului şi molozului cu autobasculante pe o distanţă de 30 de kilometri” a fost facturată cantitatea de 14.841 de tone, în valoare totală de 868.145 lei, ceea ce reprezinta o treime din valoarea contractului.
  • În acelaşi mod ar fi fost „umflate” şi alte lucrări, precum împrăştierea pământului vegetal de umplutură, scoaterea manuală a cioatelor de foioase sau confecţionarea panourilor din plasă de sârmă zincată pentru împrejmuire.

Fără o minimă verificare privind modul în care s-a întocmit devizul, ADPB ar fi achitat firmei CONCELEX – tot în noiembrie 2012 – valoarea contractului.

Iulie – septembrie 2025. CONCELEX a dat lovitura în Constanța, Buzău și București

Jurnalistul de investigații Liviu Alexa mai scrie că firma CONCELEX – deținută de Dan Pițurlea – nu vizează doar sectoarele Capitalei, ci are o activitate extinsă la nivelul întregii țări. Câștigă licitații pe bandă rulantă, iar în ultimele 30 de zile a reușit să obține contracte a căror valoare este echivalentă cu cifra de afaceri din anul 2024.

 – 9 iulie 2025 – „Servicii de proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului „Locuințe nZEB pentru tineri în sectorul 5 al Municipiului București”. Valoarea contractului – 19.150. 578,40 euro.

5 august 2025 – „Servicii de proiectare (PT + DDE), asistență tehnicădin partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție Construire Corp Nou – Departament Sănătatea mamei și copilului Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei – Constanța”. Valoarea contractului – 81.430.861, 80 euro.

 – 11 august 2025 – „Execuție lucrări de consolidare seismică și reabilitare termică aferent proiectului „Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe din Municipiul Buzău”. Valoarea contractului – 76.381.958, 40 euro.

 – 14 august 2025 – „Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții „Consolidare, reabilitare, modernizare clădire administrativă, imobil aflat în str. Eforie nr. 5, Sectorul 5, București”. Valoarea contractului – 9.314.541, 60 euro.

2 septembrie 2025 – „Servicii de proiectare (PT + DDE), asistență tehnicădin partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție Construire Copr Nou – Departament Sănătatea mamei și copilului Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei – Constanța”. Valoarea contractului – 81.718.922 euro.

Conform termene, ro, cifra de afaceri CONCELEX SRL a fost de 1,262,917,555.00 lei în anul 2024, cu un profit de 152,064,557.00 lei.

Comparativ cu anul 2023, CONCELEX SRL a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 2.93%.

CONCELEX SRL a raportat un număr de 910 angajați în anul 2024, potrivit aceleiași surse.

