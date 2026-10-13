Reacția Pro TV, după ce Firicel din Las Fierbinți a fost reținut de polițiști

Reprezentanții postului de televiziune Pro TV au reacționat, după ce actorul Toma Cuzin a fost reținut de polițiști în urma accidentului rutier produs în Teleorman. Incidentul a avut loc ieri, 12 octombrie, în comuna Peretu.

Actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul lui „Firicel” din „Las Fierbinți”, a fost reținut după ce a provocat un accident în Teleorman. Actorul avea permisul suspendat. Potrivit unor surse judiciare, testele medico-legale ar fi indicat prezența cocainei și a canabisului în organism. Incidentul rutier a avut loc pe 12 octombrie, în comuna Peretu din județul Teleorman. Actorul de la Pro TV nu este la prima întâlnire cu anchetatorii. În urmă cu 4 ani, actorul fusese condamnat la 1 an de închisoare cu suspendare. Mai multe detalii AICI.

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Pro TV a transmis că cel mai important lucru este faptul că toate persoanele implicate în accident sunt în siguranță și nimeni nu a fost rănit. Postul așteaptă clarificările autorităților și condamnă comportamentele care pun în pericol siguranța publică.

„Suntem la curent cu informațiile apărute recent în presă. În acest moment, considerăm că cel mai important lucru este faptul că toate persoanele implicate sunt în siguranță și că nimeni nu a fost rănit în urma accidentului. În ceea ce privește circumstanțele în care s-a produs incidentul, avem încredere că autoritățile vor clarifica situația și că vor lua măsurile necesare, în conformitate cu legea. Ceea ce putem confirma este că nu susținem sub nicio formă astfel de comportamente care pun în pericol atât propria siguranță, cât și siguranța celor din jur”, au transmis reprezentanții Pro TV pentru Libertatea.

Accidentul rutier a avut loc luni, 12 octombrie, în comuna Peretu

Incidentul a avut loc luni, în jurul orei 18:45, în comuna Peretu din județul Teleorman. Atunci, autoritățile au transmis că un bărbat de 49 de ani a fost reținut după ce a provocat un accident rutier în comuna Peretu, Teleorman, deși avea permisul suspendat. Polițiștii spun că acesta nu ar fi păstrat distanța față de mașina din față. Rezultatul etilotestului a fost zero. După testarea DrugTest, bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

„Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat. La data de 12 octombrie, în jurul orei 18:45, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, în comuna Peretu, județul Teleorman. În fapt, în timp ce un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcția Alexandria către Roșiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de vehiculul din fața sa, intrând în coliziune cu acesta. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat. La testarea cu aparatul etilometru, rezultatul a fost zero, iar după testarea cu aparatul DrugTest, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării de mostre biologice, conform legii. În baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reținerii față de acesta. Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede”, au transmis autoritățile.

Surse judiciare au transmis că bărbatul în cauză ar fi fost depistat pozitiv la canabis și cocaină.