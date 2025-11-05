Prima pagină » Actualitate » Reacția soției lui Zanetti după ce l-a văzut pe CHIVU bucurându-se la golul victoriei cu Verona: „E nepublicabil ce s-a întâmplat la noi acasă”

05 nov. 2025, 11:21, Actualitate
Reacția soției lui Zanetti după ce l-a văzut pe Chivu / Sursa FOTO: prosport.ro

Cristi Chivu trăiește intens fiecare meci al echipei sale, iar atunci când golul victoriei vine la ultima fază de joc descătușarea este pe măsura emoțiilor. Așa s-a întâmplat și la partida cu Verona, din deplasare, câștigată de Inter pe final.

Bucuria sa și gesturile făcute au fost comentate intens în Italia, inclusiv de soția legendarului Javier Zanetti, fost coechipier cu Chivu la formația „nerazzurra”.

Chivu, de neoprit

Cristi Chivu trăiește la intensitate maximă partidele disputate de Inter. În ultima etapă de campionat, trupa din Milano s-a impus pe terenul Veronei cu un gol venit la ultima fază de joc.

Tehnicianul român s-a bucurat atât de tare încât l-a luat pe sus, la propriu, pe Alessandro Bastoni, iar apoi a fugit să-i îmbrățișeze și pe ceilalți jucători.

Reacția sa a fost una savurată din plin de presa italiană, dar nu numai. Comentariile au fost nenumărate, iar imaginile s-au derulat, în cascadă, pe social media, acolo unde microbiștii din toată lumea au apreciat bucuria românului.

Soția lui Zanetti „dă din casă”

Inclusiv Paula, soția lui Javier Zanetti, a remarcat trăirile lui Cristi Chivu. Ea a dat de înțeles că sunt asemănătoare cu cele ale soțului, argentinianul Zanetti fiind unul dintre numele de legendă din istoria Interului.

Paula Zanetti a postat o fotografie cu Cristi Chivu, mesajul ei fiind legat de satisfacția pe care i-a produs-o Inter prin victoria la Verona. Cunoscută ca o mare susținătoare a trupei de pe „Giuseppe Meazza”, cea poreclită „Pupi” a urmărit extrem de tensionată finalul meciul de la Verona. Imediat după joc, a preluat pe rețelele de socializare imaginea devenită virală cu Cristi Chivu îmbrățișându-l pe Bastoni, la care a atașat un comentariu despre cum se trăiește fotbalul acasă la familia Zanetti:

„Ceea ce s-a întâmplat la noi acasă nu este publicabil…”.

Chivu, show după meci: „Am stricat costumul”

Cristi Chivu a fost la fel de euforic și la finalul partidei, vorbind la flash-interviu despre victoria echipei sale. Întrebat cum a fost finalul jocului, românul a declarat, cu umor:

„Am stricat costumul. Acum am luat treningul. Sponsorul s-a supărat puțin (n.r. – râde). E important să obținem și astfel de victorii, după un meci cu o echipă care ne-a pus în dificultate. Aceste meciuri sunt mai ușor de pierdut decât de câștigat. Când obții un astfel de succes, începi să sărbătorești cu gândul că putea fi mult mai rău”.

Grație acestei victorii, Inter a urcat pe locul 2 în clasamentul din Serie A, la doar un punct în spatele liderului Napoli.

