Florin Talpan, reacție după victoria la ÎCCJ în procesul pentru marca „STEAUA”: „Gigi Becali va trebui să plătească prejudiciul de 37.000.000 de euro”

Înalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul definitiv în procesul pentru marca „Steaua”: recursul înaintat de FCSB a fost respins ca neîntemeiat. Astfel, marca „Steaua” rămâne în patrimoniul celui mai galonat club din România. Florin Talpan, juristul grupării sportive din Ghencea, a declarat în EXCLUSIVITATE pentru PROSPORT că nu va avea liniște până când Gigi Becali nu va plăti prejudiciul.

Latifundiarul din Pipera, finanțatorul clubului FCSB, a mai primit o lovitură în lupta pentru palmaresul și marca legendarei Steaua.

Talpan: „Un dosar foarte greu”

Acum, după ce judecătorii ÎCCJ au dat verdictul final, Florin Talpan spune că va face tot posibilul pentru ca Becali să recupereze prejudiciul de 37 de milioane de euro.

„E un moment foarte important și a fost un dosar foarte dificil. Sunt foarte fericit că l-am câștigat pentru că, practic, dosarul acesta ținea în șah dosarul pentru recuperarea prejudiciului de 37 de milioane de euro. A fost un dosar foarte greu, o muncă colosală. Nimeni nu poate să-și imagineze.

Dosarul acesta este… volumele lui sunt cât două cărucioare din acelea de la magazin. Au fost foarte multe dovezi că au fost folosite mărcile CSA pentru toate clasele de produse și servicii, copii color, materiale de probe, tricouri, materiale publicitare, căni, fanioane și eșarfe. Eu l-am considerat unul dintre dosarele foarte importante care trebuiau câștigate, pentru că, altfel, îi dădeam posibilitatea lui Gigi Becali pentru noi căi de atac.

Acum, urmează, după ce ne vine motivarea, să depun dosarul pentru recuperarea prejudiciului. Prejudiciul acela trebuie să fie plătit de Gigi Becali, pentru că a fost de rea-credință. Eu consider dosarele de genul acesta foarte dificile și foarte grele. Numai cei care se ocupă de astfel de dosare știu câtă muncă este. Am avut și comisii de control”, a declarat Florin Talpan în exclusivitate pentru ProSport.

Juristul clubului Armatei: „Să le fie rușine!”

Mai departe, Talpan se declară fericit că a mai repurtat o victorie uriașă în fața avocaților plătiți regește de magnatul FCSB. În context, juristul Stelei își cere drepturile care i-au fost tăiate, inclusiv sporul pentru lucrări de excepție.

„Mi s-a reproșat că s-au cheltuit foarte mulți bani pentru copiile xerox. Deci, luam un tricou și mergeam la xerox-uri autorizate din oraș, pentru că nu poți să le faci în unitatea militară. În unitatea militară nu există astfel de tehnologie, sunt vai de capul lor! Luam un tricou, îl micșoram și îl făceam să încapă pe o foaie A4.

Pentru lucrul acesta, eu vreau să-i văd pe mai marii din MApN cum vor reacționa, pentru că ei în continuare nu-mi dau acel spor pentru lucrări de excepție, în condițiile în care vedeți că realizările mele sunt remarcabile.

Au trimis comisii să verifice dacă există aceste dosare. Au trimis la Parchet să verifice. S-a clasat. Atât pot să le spun celor din MApN: «Să le fie rușine pentru modul cum au procedat cu mine!» Ar trebui să-și dea demisia, pentru modul în care au încercat să-mi pună piedici.

Pe Gigi Becali nu-l voi lăsa în pace, pentru că a avut un comportament foarte urât față de mine, m-a jignit de nenumărate ori, m-a luat în derâdere, dar uite că i-am bătut toți avocații pe care i-a plătit cu zeci de mii de euro. Lăsați, că lucrurile acestea nu rămân neplătite!

Aștept ca ministrul Apărării să îmi dea acel spor și să mă numească într-o funcție chiar mai mare decât comandantul CSA. Îmi doresc, practic, să fiu general. De ce nu? Am cele mai mari realizări din MApN. Eu nu văd niciun alt colonel să aibă mai multe realizări decât mine. Îi aștept și eu pe Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan să mă aprecieze, pentru că este munca mea.

Nu se poate să mergem în continuare și să trăim în minciună. Dacă ministrul s-a lăudat cu munca mea, trebuie să mă respecte”, a mai spus Florin Talpan, juristul CSA Steaua.

