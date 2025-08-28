Andrei Jianu, POLIȚISTUL care a sărit în ajutorul livratorului asiatic, nu e la prima intervenție în timpul liber: „S-a mai întâmplat acum 2 ani”

Agentul de Poliție Andrei Jianu, de la Secția 7, care a intervenit în momentul când un livrator din Asia era agresat în Capitală de către un individ, a făcut câteva declarații în fața presei, referitor la incident. Acesta a menționat că, în timp ce se întorcea de la muncă, a văzut cum angajatul era lovit cu pumnii și picioarele.

Polițistul Andrei Jianu este considerat un erou, după ce a sărit în ajutorul unui angajat asiatic, care era bătut de un individ, în centrul Capitalei. Motivul agresiunii? Faptul că angajatul nu este cetățean român. Agresorul chiar i-a strigat victimei: „du-te la tine în țară!”.

Agentul a oferit câteva declarații jurnaliștilor, după ce gestul său a fost surprins într-o filmare și a devenit viral, câștigând aprecierea multora.

Polițistul Adrian Jianu a povestit cum, la momentul intervenției, el pleca de la serviciu și se afla în apropierea secției. El i-a chemat pe colegii săi, care l-au ajutat să-l încătușeze pe agresor și să-l ducă, ulterior, la sediu.

„După terminarea programului de lucru, în timp ce mă deplasam spre casă, am observat un cetățean care era agresat fizic de către alta, motiv pentru care m-am apropiat de aceștia, somându-l pe agresor. Acesta auzindu-mă a început să fugă spre cealaltă parte a Colentinei unde a fost imobilizat, colegii mei, fiind în fața secției de Poliție, urmând a intra în schimbul trei. M-au auzit și au venit ajutându-mă să-l încătușez, ulterior conducându-l pe acesta la sediul secției de poliție”, a afirmat polițistul Andrei Jianu.

„A zis doar că-i pare rău, nu se aștepta să fie văzut de către cineva”

După ce a fost imobilizat de agenți, agresorul a spus că „nu se aștepta să fie văzut de cineva” și a cerut să o sune pe mama sa care, mai apoi, s-a deplasat la secție, a mai relatat Andrei Jianu.

„A zis doar că-i pare rău, nu se aștepta să fie văzut de către cineva. Ulterior la Secția 7 Poliție a fost dispusă reținerea acestuia în urma probatoriului după care a fost a primit un mandat de 30 de zile. Voia s-o sune pe mama lui. Nu a ripostat, mama lui a venit și ea de asemenea la secția de Poliție, n-a avut nicio reacție”, a mai precizat agentul.

Care a fost reacția livratorului: „Mi-a mulțumit. Era foarte speriat”

Livratorul asiatic i-a mulțumit polițistului pentru că l-a scăpat din mâinile românului agresor.

„Mi-a mulțumit. Era foarte speriat”, a mai adăugat Andrei Jianu.

Incidentul recent, nu este pentru prima dată când polițistul Andrei Jianu intervine pentru a gestiona o nedreptate în timpul său liber. Acesta a relatat că, în urmă cu doi ani, i-a ajutat pe colegii săi să prindă un infractor.

„S-a mai întâmplat cred că acum doi ani, când veneam la Secția de Poliție să intru la muncă, un cetățean era alergat de către colegii mei, fugea de ei. S-a nimerit să fiu acolo, l-am imobilizat și a fost totul ok”, a declarat agentul.

„Am văzut cum l-a lovit cu pumnul în zona feței”

„Am văzut cum l-a lovit cu pumnul în zona feței și cum l-a lovit de asemenea cu picioarele. Mă aflam pe trotinetă, mergeam spre casă, s-a nimerit să fiu la momentul potrivit, la locul potrivit.”.

Acesta a menționat că acela este traseul pe care merge în fiecare zi, în ruta sa spre muncă. De asemena, Andrei Jianu a comentat și speculațiile potrivit cărora incidentul cu livratorul ar fi fost o „înscenare”.

„Nu am urmărit mass-media, nu știu despre ce este vorba. Mă deplasam spre casă, nu voiam să stau mai mult peste program. Colegii mei erau în fața secției, în intersecție, am țipat destul de tare. M-au auzit și au venit la mine”, a mai menționat Andrei Jianu.

Foto: Gândul, captură video social-media

