Prima pagină » Actualitate » Andrei Jianu, POLIȚISTUL care a sărit în ajutorul livratorului asiatic, nu e la prima intervenție în timpul liber: „S-a mai întâmplat acum 2 ani”

Andrei Jianu, POLIȚISTUL care a sărit în ajutorul livratorului asiatic, nu e la prima intervenție în timpul liber: „S-a mai întâmplat acum 2 ani”

Oana ZvobodăRuxandra Radulescu
28 aug. 2025, 16:18, Actualitate
Andrei Jianu, POLIȚISTUL care a sărit în ajutorul livratorului asiatic, nu e la prima intervenție în timpul liber:
Galerie Foto 8

Agentul de Poliție Andrei Jianu, de la Secția 7, care a intervenit în momentul când un livrator din Asia era agresat în Capitală de către un individ, a făcut câteva declarații în fața presei, referitor la incident. Acesta a menționat că, în timp ce se întorcea de la muncă, a văzut cum angajatul era lovit cu pumnii și picioarele. 

Vezi galeria foto
8 poze

Polițistul Andrei Jianu este considerat un erou, după ce a sărit în ajutorul unui angajat asiatic, care era bătut de un individ, în centrul Capitalei. Motivul agresiunii? Faptul că angajatul nu este cetățean român. Agresorul chiar i-a strigat victimei: „du-te la tine în țară!”.

Agentul a oferit câteva declarații jurnaliștilor, după ce gestul său a fost surprins într-o filmare și a devenit viral, câștigând aprecierea multora.

Polițistul Adrian Jianu a povestit cum, la momentul intervenției, el pleca de la serviciu și se afla în apropierea secției. El i-a chemat pe colegii săi, care l-au ajutat să-l încătușeze pe agresor și să-l ducă, ulterior, la sediu.

„După terminarea programului de lucru, în timp ce mă deplasam spre casă, am observat un cetățean care era agresat fizic de către alta, motiv pentru care m-am apropiat de aceștia, somându-l pe agresor.

Acesta auzindu-mă a început să fugă spre cealaltă parte a Colentinei unde a fost imobilizat, colegii mei, fiind în fața secției de Poliție, urmând a intra în schimbul trei. M-au auzit și au venit ajutându-mă să-l încătușez, ulterior conducându-l pe acesta la sediul secției de poliție”, a afirmat polițistul Andrei Jianu.

„A zis doar că-i pare rău, nu se aștepta să fie văzut de către cineva”

După ce a fost imobilizat de agenți, agresorul a spus că „nu se aștepta să fie văzut de cineva” și a cerut să o sune pe mama sa care, mai apoi, s-a deplasat la secție, a mai relatat Andrei Jianu.

„A zis doar că-i pare rău, nu se aștepta să fie văzut de către cineva. Ulterior la Secția 7 Poliție a fost dispusă reținerea acestuia în urma probatoriului după care a fost a primit un mandat de 30 de zile. Voia s-o sune pe mama lui. Nu a ripostat, mama lui a venit și ea de asemenea la secția de Poliție, n-a avut nicio reacție”, a mai precizat agentul.

Care a fost reacția livratorului: „Mi-a mulțumit. Era foarte speriat”

Livratorul asiatic i-a mulțumit polițistului pentru că l-a scăpat din mâinile românului agresor.

„Mi-a mulțumit. Era foarte speriat”, a mai adăugat Andrei Jianu.

Incidentul recent, nu este pentru prima dată când polițistul Andrei Jianu intervine pentru a gestiona o nedreptate în timpul său liber. Acesta a relatat că, în urmă cu doi ani, i-a ajutat pe colegii săi să prindă un infractor.

„S-a mai întâmplat cred că acum doi ani, când veneam la Secția de Poliție să intru la muncă, un cetățean era alergat de către colegii mei, fugea de ei. S-a nimerit să fiu acolo, l-am imobilizat și a fost totul ok”, a declarat agentul.

„Am văzut cum l-a lovit cu pumnul în zona feței”

„Am văzut cum l-a lovit cu pumnul în zona feței și cum l-a lovit de asemenea cu picioarele. Mă aflam pe trotinetă, mergeam spre casă, s-a nimerit să fiu la momentul potrivit, la locul potrivit.”.

Acesta a menționat că acela este traseul pe care merge în fiecare zi, în ruta sa spre muncă. De asemena, Andrei Jianu a comentat și speculațiile potrivit cărora incidentul cu livratorul ar fi fost o „înscenare”.

„Nu am urmărit mass-media, nu știu despre ce este vorba. Mă deplasam spre casă, nu voiam să stau mai mult peste program. Colegii mei erau în fața secției, în intersecție, am țipat destul de tare. M-au auzit și au venit la mine”, a mai menționat Andrei Jianu.

Foto: Gândul, captură video social-media

Recomandarea autorului:

Citește și

EXCLUSIV Bolojan, de la o angajare de răspundere la șase. Expert: Guvernul forțează dincolo de limitele bunului-simț constituțional regulile statului de drept
16:30
Bolojan, de la o angajare de răspundere la șase. Expert: Guvernul forțează dincolo de limitele bunului-simț constituțional regulile statului de drept
GUVERN Plafonul de scutire de TVA pentru întreprinderile mici va crește de la 300.000 de lei la 395.000 de lei. De când intră în vigoare noua măsură
16:27
Plafonul de scutire de TVA pentru întreprinderile mici va crește de la 300.000 de lei la 395.000 de lei. De când intră în vigoare noua măsură
VIDEO Daniel Băluță îi îndeamnă pe români să ia pachete de la nepalezi: „Sunt oameni care au și ei familii și copii în țările lor”
16:20
Daniel Băluță îi îndeamnă pe români să ia pachete de la nepalezi: „Sunt oameni care au și ei familii și copii în țările lor”
EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 23:00, după duelul decisiv cu Aberdeen din Europa League! Analizăm partida cu Alexandru Stan și Ștefan Ciuculescu
16:01
EXCLUSIV FCSB, azi de la 23:00, după duelul decisiv cu Aberdeen din Europa League! Analizăm partida cu Alexandru Stan și Ștefan Ciuculescu
ACTUALITATE Revolta intelectualilor. Mircea Cărtărescu și alte peste 300 de personalități culturale spun că Ilie Bolojan ia măsuri „antidemocratice” în educație
15:53
Revolta intelectualilor. Mircea Cărtărescu și alte peste 300 de personalități culturale spun că Ilie Bolojan ia măsuri „antidemocratice” în educație
ACTUALITATE Bolojan pare că nu știe ce vorbește. Declarațiile premierului despre programul RABLA, contrazise de date oficiale
15:47
Bolojan pare că nu știe ce vorbește. Declarațiile premierului despre programul RABLA, contrazise de date oficiale
Mediafax
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e uriașă!
Digi24
VIDEO Primele declarații ale polițistului care a intervenit în atacul rasist din Capitală asupra unui livrator străin
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Mediafax
REVOLTĂTOR: Pacientă jefuită în timp ce se afla pe masa de operație la un spital din Iași
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
BREAKING NEWS Incendiu puternic în centrul Bucureștiului! Arde un cunoscut restaurant
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Harta accidentelor rutiere din România în 2025. Care sunt cele mai periculoase drumuri din România?
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio, maestre!
Evz.ro
Când astrologia spune nu. Cupluri celebre incompatibile
A1
Minune după incendiul la Dragonul Roșu! O icoană cu Iisus a scăpat neatinsă. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
(P) Cum să mobilezi livingul dacă ai puțin spațiu la dispoziție?
EXTERNE Ministrul sud-coreean de Externe avertizează asupra deschiderii COREEI DE NORD față de comunitatea internațională
15:42
Ministrul sud-coreean de Externe avertizează asupra deschiderii COREEI DE NORD față de comunitatea internațională
EXCLUSIV Klaus Iohannis, somat să predea CHEILE casei din Sibiu și suma uriașă încasată nemeritat. Ce are familia Iohannis în conturi și de unde ar putea face rost de bani
15:33
Klaus Iohannis, somat să predea CHEILE casei din Sibiu și suma uriașă încasată nemeritat. Ce are familia Iohannis în conturi și de unde ar putea face rost de bani
EXTERNE Ambasadorul Rusiei, convocat la Bruxelles după atacul asupra reprezentanței UE din Kiev /Macron denunță „TEROAREA” Kremlinului
15:33
Ambasadorul Rusiei, convocat la Bruxelles după atacul asupra reprezentanței UE din Kiev /Macron denunță „TEROAREA” Kremlinului
EXTERNE Olanda și Suedia solicită ca UE să impună sancțiuni Israelului ca urmare a războiului din Fâșia Gaza
15:32
Olanda și Suedia solicită ca UE să impună sancțiuni Israelului ca urmare a războiului din Fâșia Gaza
ADMINISTRAȚIE Planul anunțat de Daniel Băluță legat de alegerile la Primăria Capitalei. Edilul Sectorului 4 se pronunță și pentru candidat comun
15:20
Planul anunțat de Daniel Băluță legat de alegerile la Primăria Capitalei. Edilul Sectorului 4 se pronunță și pentru candidat comun
EXTERNE Iranul atrage atenția că revenirea inspectorilor AIEA în țară nu înseamnă o cooperare deplină cu comunitatea internațională
15:16
Iranul atrage atenția că revenirea inspectorilor AIEA în țară nu înseamnă o cooperare deplină cu comunitatea internațională