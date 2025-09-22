Prima pagină » Actualitate » RECORD! Cât este cea mai mare pensie specială din România. Nici președintele României nu primește atâția bani

22 sept. 2025, 13:49, Actualitate
Legea pensiilor speciale, parte a Pachetului 2 de măsuri fiscal-bugetare adoptat de Guvernul Bolojan, stârnește dezbateri aprinse, în continuare. Miercuri, 24 septembrie 2025, Curtea Constituțională va decide pe marginea acestei legi, dar până atunci foștii magistrați continuă să încaseze lunar sume impresionante.

Casa Națională de Pensii a făcut publice datele, iar informațiile apărute sunt de-a dreptul șocante.

Cea mai mare pensie specială, la nivel record

Potrivit sursei citate, cea mai mare pensie de serviciu din România a urcat la 69.343 de lei pe lună, echivalentul a aproape 14.000 de euro.

Doar 30% din această sumă reprezintă contribuția efectivă a beneficiarului, restul sumei provenind de la bugetul de stat. Concret, partea contributivă este de 21.085 lei, în timp ce 48.258 de lei provin din fonduri publice, adică din banii românilor.

În prezent, pensia medie de serviciu a magistraților este de 25.356 lei, de aproape 10 ori mai mare decât salariul mediu pe economie și de 25 de ori peste o pensie obișnuită, care este în jur de 2700 de lei.

Președintele României, Nicușor Dan, încasează lunar un salariu de 17.000 de lei net, echivalentul a 3400 de euro.

Un alt element care alimentează controversele legate de această lege este vârsta de pensionare. În România, magistrații se pot retrage din activitate încă de la 47 de ani, spre deosebire de alte state europene.

Iată care este pragul în Occident:

  • Austria, Belgia, Bulgaria – 65 de ani vârsta de pensionare a magistraților;
  • Franța, Germania, Grecia – 67 de ani;
  • Italia, Finlanda, Slovenia – 70 de ani.

Miercuri, judecătorii Curții Constituționale vor analiza sesizările depuse împotriva pachetului fiscal care include și legea pensiilor speciale.

Până atunci, însă, magistrații își vor încasa nestingheriți pensiile de serviciu, iar în societate continuă dezbaterile legate de dezechilibrul major dintre aceste venituri și pensiile obișnuite.

