Reducerea cu 24% a prețului la ENERGIE, proiect în derulare la Ministerul Energiei: „Am pregătit o aplicație / Începutul digitalizării”

Ruxandra Radulescu
04 sept. 2025, 15:26, Actualitate
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că pregătește lansarea unei aplicații care va „da începutul acestei digitalizări în sistemul energetic național și care automat să ducă la o reducere cu aproximativ 24% a costului final al energiei electrice”.

„Pentru a asigura o susținere suplimentară din partea statului, am pregătit o aplicație pe care o s-o transmit până în 9 septembrie către Banca Europeană de Investiții și va da începutul acestei digitalizări în sistemul energetic național și care automat să ducă la o reducere cu aproximativ 24% a costului final al energiei electrice. Impactul îl vom vedea în 12-24 de luni”, a declarat ministrul Bogdan Ivan.

Vouchere de 50 de lei pentru familii vulnerabile

De la 1 iulie, consumatorii vulnerabili din România pot beneficia de un voucher de 50 de lei pe lună destinat plății facturilor la electricitate. Vor primi astfel de subvenții aproximativ 2,1 milioane de consumatori casnici, adică un sfert din total.

Voucherele sunt emise sub formă de tichete electronice, care pot fi utilizate doar pentru plata facturilor de electricitate. Programul vizează persoanele și familiile cu venituri reduse, care sunt considerate în risc de sărăcie.

Peste 2,1 milioane de gospodării din întreaga țară sunt eligibile pentru acest sprijin, adică peste 4 milioane de oameni, iar impactul bugetar total este estimat la 1 miliard de lei pentru perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026.

