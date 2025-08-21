Bolojan „INTENȚIONEAZĂ foarte serios” să-și angajeze răspunderea pe pachetul 2 săptămâna viitoare / Legea insolvenței și pensiile speciale, în pachet

Surse guvernamentale transmit că Ilie Bolojan are „o foarte serioasă intenție” să meargă în Parlament cu pachetul 2 de reforme. Acesta ar urma să treacă de forul legislativ tot prin angajarea răspunderii.

Aceleași surse informează că „se va lucra la integrarea tuturor actelor normative care constituie pachetul 2”, până duminică.

Acest al doilea pachet ar urma să conțină, pe lângă măsurile de reformă administrativă, și actul normativ privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul, Legea insolvenței și reforma pensiilor speciale.

Reamintim că proiectul referitor la pensiile magistraților cerut de Crin Antonescu liderilor fostei coaliții a fost respins, miercuri, de senatori, într-o sesiune extraordinară. Un pas necesar, astfel încât să nu se suprapună cu reforma pensiilor magistraților anunțată de Guvernul Ilie Bolojan.

Premierul Bolojan a anunțat, în urmă cu două zile, că își asumă răspunderea săptămâna viitoare în Parlament pentru „pachetul 2” de măsuri fiscale. Pachetul 2 a stârnit animozități în coaliție, PSD acuzând că măsurile afectează administrațiile locale și investițiile, acest lucru culminând cu blocarea discuțiilor oficiale între partidele din arcul guvernamental.

