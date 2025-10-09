Prima pagină » Actualitate » Cum sunt, mai nou, încadrați militarii și polițiștii. Care sunt condițiile pentru pensionare timpurie

Cum sunt, mai nou, încadrați militarii și polițiștii. Care sunt condițiile pentru pensionare timpurie

09 oct. 2025, 18:02
Cum sunt, mai nou, încadrați militarii și polițiștii. Care sunt condițiile pentru pensionare timpurie

Regulile în ce privește grupa de muncă și vechimea în serviciu pentr cadrele militare, polițiști și personalul din structurile de ordine publică și siguranță națională au un impact direct asupra vârstei de pensionare și a drepturilor salariale. Astfel, în funcție de condițiile în care își desfășoară activitatea, angajații acestor structuri pot să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare și de un spor la vechimea în muncă.

Astfel, în sistemul de apărare, ordine publică și Securitate națională, nu se mai foloselște denumirea clasică de grupe de muncă” (I și II) ca în sistemul civil, ci noțiunile de condiții de muncă:

  • normale,
  • deosebite,
  • speciale,
  • alte condiții (considerate cele mai grele).

Prin urmare, încadrarea locurilor de muncă în una dintre aceste categorii se face prin ordin al conducătorilor instituțiilorMinisterul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, SRI, SPP etc.

Vechimea în muncă pentru cadrele militare și polițiști înseamnă perioada efectivă lucrată în sistem, la care se pot adăuga sporuri de vechime pentru activitatea desfășurată în condiții grele sau periculoase.

Conform legislației actuale, perioadele lucrate în condiții deosebite, speciale sau alte condiții se majorează astfel:

  • pentru condiții deosebite, un an lucrat se consideră 1 an și 3 luni;
  • pentru condiții speciale, un an lucrat se consideră 1 an și 6 luni;
  • pentru alte condiții, un an lucrat se consideră 2 ani.

Majorările acestea sunt luate în calcul la stabilirea vechimii totale în serviciu, necesare pentru pensie.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Reducerea vârstei de pensionare

În baza art. 21 din Legea nr. 223/2015 în ce privește pensiile militare de stat, cadrele militare și polițiștii care au lucrat în condiții speciale sau alte condiții beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, proporțional cu anii lucrați în astfel de medii.

Spre exemplu:

  • pentru 5 ani lucrați în condiții speciale, vârsta de pensionare se reduce cu 1 an și 3 luni;
  • pentru 5 ani lucrați în alte condiții, reducerea este de 2 ani și 6 luni.
  • Cu cât durata muncii în aceste condiții este mai mare, cu atât reducerea vârstei de pensionare crește.

Alte beneficii legate de grupa de muncă

Grupa de muncă sau condițiile de muncă, cum se zice acum, reprezintă un criteriu esențial în calculul pensiilor pentru militari și polițiști. Prin includerea perioadelor lucrate în condiții speciale sau deosebite, ei pot să beneficieze nu numai de o pensie mai avantajoasă, dar și de o retragere mai devreme, ca recunoaștere a riscurilor și eforturilor depuse în carieră.

La ce vârstă te poți PENSIONA. A fost actualizat tabelul pentru femei și bărbați până în anul 2030

Iată câți ani trebuie muncești și cât stagiu de cotizare trebuie să ai pentru a primi pensia minimă garantată prin lege

