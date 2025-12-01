Prima pagină » Actualitate » Renumită CÂNTĂREAȚĂ, prinsă la mijloc într-un scandal internațional. Concertul ei, anulat din cauza unui conflict diplomatic între două țări

01 dec. 2025, 10:44, Actualitate
Renumită cântăreață, prinsă la mijloc într-un scandal internațional / Sursa FOTO: Freepik

Concertul unei cântărețe cunoscute în Asia a fost întrerupt din cauza conflictului diplomatic între Japonia și China. Cântăreața niponă Maki Otsuki se afla chiar pe scenă în momentul în care organizatorul i-a cerut să oprească spectacolul.

Incidentul s-a produs la Shanghai.

„Divertismentul ar trebui să fie o punte”

Maki Otsuki a fost forțată să-și întrerupă spectacolul în timp ce se afla pe scenă la Shanghai, a transmis echipa ei. Incidentul a fost provocat de disputa diplomatică dintre Tokyo și Beijing, scrie The Guardian.

Otsuki, cunoscută pentru muzica influențată din desenele animate, urma să cânte timp de două zile, începând de vineri, la Festivalul Bandai Namco 2025 din orașul chinezesc.

Cu toate acestea, „ea a trebuit să-și oprească brusc spectacolul din cauza unor circumstanțe inevitabile, chiar dacă se afla în mijlocul spectacolului”, a explicat echipa sa. Organizatorii nu au oferit alte detalii despre incident.

Festivalul Bandai Namco 2025 trebuia să țină până duminică, 30 noiembrie, dar organizatorii au anunțat pe platforma de socializare chineză WeChat că întregul eveniment a fost anulat după „luarea în considerare a mai multor factori”, a relatat Kyodo News.

Alți artiști care au fost forțați să-și anuleze spectacolele din China sunt cântăreața pop Ayumi Hamasaki și pianista de jazz Hiromi Uehara.

„Cred cu tărie că divertismentul ar trebui să fie o punte care ne conectează și că eu ar trebui să fiu creatoarea acelei punți”, a postat Hamasaki pe Instagram după anularea turneului său la Shanghai.

Anularea a fost făcută vineri, cu doar o zi înainte de spectacolul programat.

Relații tensionate între China și Japonia

Relațiile dintre Beijing și Tokyo s-au deteriorat în ultimele săptămâni după afirmațiile prim-ministrului japonez, Sanae Takaichi, care a sugerat că Tokyo ar putea interveni militar în cazul unui atac asupra Taiwanului.

China, care susține că Taiwanul este parte a teritoriului său și nu a exclus folosirea forței pentru a prelua controlul asupra insulei, a reacționat furios la declarațiile lui Takaichi, convocând ambasadorul japonez și sfătuind cetățenii chinezi să nu călătorească în Japonia.

