TOP 20 – Cele mai bogate cântărețe din România. Ce averi au Andra Maruță, Delia și cine este pe primul loc, de fapt

Top 20 cele mai bogate cântărețe din România. Iată ce averi au Andra Maruță, Delia și cine este pe primul loc, de fapt. Topul acesta include 20 de artiste celebre de la noi din țară și o estimare a averilor lor, în baza contractelor de publicitate, a activității de business secundare și a estimărilor din presă.

De precizat este că, averile nu sunt exacte, ci reprezinta numai o estimare a averii nete (Net Worth), care reprezintă valoarea totală a activelor lor minus pasivele.

În ordine inversă, potrivit tabelului, avem artista Otilia Bilionera, situată pe locul 20, care produce între 200.000 și 500.000 de euro. Sursa principală de venit este succesul în plan international, în zone specifice.

Pe locul 19, o avem pe Ami, care câștigă între 300.000 și 600.000 de euro. Ea face acești bani din muzică, colaborări și drepturi de autor.

Pe locul 18 o avem pe Mira, care ajunge la 700.000 de euro. Ea are o carieră muzicală în creștere, dar câștigă și din social media.

Pe locul 17 o ovem pe Ruby, care face între 400.000 și 800.000 de euro. Ea produce banii din muzică, show-uri TV de divertisment.

Topul continuă cu artiști precum Ruby, Theo Rose, Anda Adam, Lidia Buble, Anna Lesko, Monica Anghel, Elena Gheorghe. Vezi averile lor și din ce produce banii, în tabel.

În top 10 cele mai bogate artiste intră Alina Eremia, Andreea Bălan, Nicole Cherry, Irina Rimes, Antonia. Delia este situate pe locul 5 în topm cu avere între 4 și 7 milioane de euro, bani proveniți din jurizare TV, vlog, afaceri, concerte.

Locul 4 în top este ocupat de Alexandra Stan, iar pe primele trei locuri, avem așa: locul 3 – Loredana Groza, cu o avere estimată la între 8-12 milioane de euro: carieră longevivă, concerte, investiții.

Andra este situată pe locul II în top, cu o avere estimată între 10 și 15 milioane de euro, bani proveniți din jurizare TV, concerte, contracte de imagine.

Iar pe locul I este artista Inna, cu o avere între 15 și 20 milioane de euro, bani făcuți din carieră internațională, Global Records, investiții.

