Legislativul Republicii Moldova a votat joi pentru denunțarea acordului de constituire și a statutului Comunității Statelor Independente (CSI), marcând o ruptură formală de una dintre ultimele structuri de cooperare rămase din spațiul ex-sovietic. Decizia marchează o ruptură formală de una dintre ultimele structuri de cooperare rămase din spațiul ex-sovietic și confirmă orientarea strategică a țării vecine spre integrarea europeană.

Ministrul de Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, a declarat anterior că Republica Moldova părăsește CSI nu din spirit de revanșă, ci ca un act de eliberare și afirmare a suveranității statului.

Potrivit oficialului, decizia reprezintă „ruperea ultimului fir care ne ține ancorați într-un trecut toxic” și o declarație clară că Republica Moldova este un stat european, independent.

Prin votul Parlamentului, Chișinăul denunță două documente-cheie: acordul de constituire a CSI și statutul organizației, ceea ce înseamnă ieșirea formală din comunitate. Anterior, autoritățile moldovene au renunțat deja la zeci de acorduri sectoriale încheiate în cadrul CSI.

Ce este CSI

Acordul de constituire a CSI a fost semnat în decembrie 1991 de 11 state ex-sovietice, inclusiv Republica Moldova, având rolul de a consfinți încetarea existenței URSS și de a crea un cadru de cooperare regională.

În urma denunțării, țara vecină va economisi anual circa 3,1 milioane de lei, sumă care era direcționată către bugetul CSI. Relațiile cu statele membre vor continua pe baze bilaterale și multilaterale, iar Republica Moldova va rămâne parte la unele acorduri, în special în domeniile economic și social.

AUTORUL RECOMANDĂ: