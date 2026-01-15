Prima pagină » Actualitate » Republica Moldova reacționează la decizia SUA de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii moldoveni: „Impactul este limitat”

Bianca Dogaru
15 ian. 2026, 11:52, Actualitate
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a reacționat printr-o postare pe Facebook după ce SUA au anunțat că vor suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv pentru cei din Republica Moldova. Măsura intră în vigoare la 21 ianuarie 2026. 

Potrivit MAE, decizia are caracter administrativ și face parte dintr-un proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice în SUA. Autoritățile moldovene precizează că nu este vorba despre o interdicție generală de călătorie sau de acces pe teritoriul american.

Ministerul subliniază că vizele de imigrare deja emise rămân valabile și nu vor fi anulate. De asemenea, vizele neimigrante, precum cele turistice, de studii, de muncă sau de afaceri, nu sunt afectate și continuă să fie procesate în mod normal.

Cererile pentru vize de imigrare pot fi depuse și intervievate în continuare, însă emiterea efectivă a acestor vize este suspendată temporar. MAE menționează că impactul asupra cetățenilor Republicii Moldova este limitat, deoarece numărul vizelor de imigrare emise anual la Chișinău a fost constant redus.

Vizele de imigrare permit stabilirea permanentă în Statele Unite, spre deosebire de vizele neimigrante, care se acordă pentru șederi temporare.

