Bolojan, învins în lupta cu instanța supremă pe salariile restante ale magistraților. CCR respinge sesizarea premierului demis, iar procesul continuă

Judecătorii Curții Constituționale (CCR) au respins miercuri, 7 octombrie, sesizarea depusă de premierul demis Ilie Bolojan cu privire la soluţionarea potențialului conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Este vorba despre plata restanţelor salariale ale magistraţilor. Procesul va continua în instanță

Știre în curs de actualizare.