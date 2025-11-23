Un român din diaspora a fost stupefiat de prețurile din Cluj. Cât l-a costat aventura de a comanda o salată și o supă în centrul orașului

Un român stabilit de ani buni în străinătate, revenit acasă pentru o scurtă vacanță, a avut un adevărat „șoc cultural” chiar în centrul municipiului Cluj-Napoca, după ce a plătit aproape 100 de lei pe o salată și aproape 60 de lei pe o supă, într-un bar din zona kilometrului zero, potrivit publicației Ştiri de Cluj.

Bărbatul, aflat cu soția și copilul – obosit după o zi lungă – a povestit ulterior experiența online, unde reacțiile de revoltă ale clujenilor nu au întârziat să apară.

Potrivit publicației Ştiri de Cluj, totul s-a întâmplat în weekend, la barul Terente, un local descris de clujean ca „un bar obișnuit”, dar amplasat într-o zonă ultracentrală, la kilometrul 0 al orașului.

Bărbatul a intrat cu familia în primul local care i-a ieșit în cale, fără să se gândească că nota de plată îl va duce cu gândul la restaurante premium.

„Am fost în weekend în Terente. Un bar obișnuit, ce-i drept la km 0. Ne-am lovit de prețuri de DaPino și Cupaj pentru preparate basic. Salata cezar – 96 lei (aproape 19 euro – n.r.), supa zilei – 58 lei (circa 11 euro – n.r.) , loaded fries + băutură – 74 lei (peste 14 euro – n.r.)”, a povestit el.

Apă și sendviș la pachet

Dezamăgit și uimit, a conchis amar: „Data viitoare venim cu apă și sendvișul la pachet”.

Bărbatul a explicat că șocul a fost cu atât mai mare cu cât se aștepta la prețuri normale pentru niște preparate simple, nu la tarife comparabile cu restaurante cunoscute din oraș:

„Ne-a lovit cea mai mare lovitură la salata de 96 de lei. Nu ai cum… angajați, salarii, chirii, materie primă, ok, dar tot nu poți justifica o salată la 96 de lei.”

El a mai relatat că nu era singurul revoltat. În bar, spune clujeanul, mai multe mese discutau exact același lucru:

„Era jumătate plin, iar discuțiile din jur erau despre prețurile nesimțite. Se pare că le dublaseră cu câteva zile înainte.”

După ce povestea a fost publicată online, reacțiile clujenilor au explodat în comentarii. Mulți au confirmat că au avut aceeași experiență în același local: unii au povestit că au intrat, s-au uitat în meniu, au văzut prețurile și au decis să plece.

„I-am spus chelneriței că plecăm din cauza prețurilor și a zis doar «vă înțeleg»”, a relatat un alt client.

Alți comentatori au comparat direct nota de plată de la Cluj cu orașe considerate mult mai scumpe din alte țări.

La Tokio era mai ieftin

Alți comentatori au comparat direct nota de plată de la Cluj cu orașe considerate mult mai scumpe din alte țări.

„În Tokyo prețurile erau mai mici.”

„Nici în Londra, în zone turistice, nu vezi salată la 16 lire.”

„Clujul bate Roma la prețuri” – au fost doar câteva dintre reacțiile celor care au simțit că orașul se transformă într-o destinație inaccesibilă pentru buzunarul obișnuit.

Un alt utilizator a subliniat faptul că majorările ar fi fost făcute strategic, înainte de perioada aglomerată a sărbătorilor de iarnă:

„Au crescut prețurile înainte de sărbători. Începe Târgul de Crăciun, pornește aparatul de muls turiști.”

