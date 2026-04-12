Rețea de escroci români la Viena. Schema prin care sute de firme au fost păgubite cu bunuri vândute ulterior în București

Poliția din Austria a reținut o grupare formată aproape integral din români, suspectată de comiterea a peste 1.300 de fraude. Suspecții închiriau apartamente de vacanță pentru a comanda produse pe care nu le plăteau, iar prejudiciul total ajunge la 160.000 de euro.

Metoda prin care bunurile ajungeau pe piața neagră

Membrii grupării foloseau o strategie simplă, dar eficientă, pentru a înșela peste 300 de companii austriece. Aceștia închiriau locuințe temporare și foloseau cartele telefonice preplătite pentru a crea adrese de e-mail false. Prin aceste conturi, comandau cantități mari de băuturi alcoolice, alimente, haine și produse cosmetice la adresele respective. După recepționarea coletelor, aceștia dispăreau fără să achite marfa și lăsau firmele păgubite cu facturi neachitate.

Bunurile obținute prin fraudă nu rămâneau în Austria. Conform anchetatorilor, produsele erau transportate în România și vândute pe piața neagră. Grupul infracțional era format din 11 persoane, respectiv 10 bărbați și o femeie, cu vârste între 19 și 50 de ani.