Rețetă de zacuscă cu dovlecei și vinete. Preparat perfect pentru toamnă, cu textură cremoasă

19 aug. 2025, 08:12, Actualitate
Rețetă de zacuscă cu dovlecei și vinete / foto: Shutterstock

Rețetă de zacuscă cu dovlecei și vinete. Iată cum să prepari, pas cu pas, un preparat perfect pentru toamnă, care are o textură cremoasă și un gust autentic. Vezi mai jos, în articol, lista cu ingredientele necesare, dar și modul de preparare.

Toamna se apropie cu pași repezi, ceea ce ar însemna că gospodinele se pregătesc de prepararea unor rețete deliciose, autentice și perfecte pentru lunile următoare. De data aceasta, „vedeta” este o rețetă de zacuscă cu dovlecei și vinete.

O astfel de zacuscă poate fi consumată cu pâine sau drept garnitură lângă friptură. Dacă zacusca este depozitată corespunzător, în borcane sterilizate, atunci preparatul va rezista luni întregi.

Rețetă de zacuscă cu dovlecei și vinete: ingredientele necesare

Iată lista cu ingredientele necesare pentru această rețetă de toamnă:

  • 3 kilograme de vinete coapte (curățate și scurse de zeamă);
  • 2 kilograme de dovlecei;
  • 2 kilograme de ardei capia / gogoșari;
  • 1,5 kilograme de ceapă;
  • 500 ml suc sau pastă de roșii diluată;
  • 300 ml ulei de floarea-soarelui;
  • foi de dafin;
  • sare și piper.

Cum se prepară acest tip de zacuscă?

Mai înainte de toate, legumele trebuie să fie coapte, curățate și scurse de zeamă. Dovleceii se vor tăia în formă de cuburi și se vor fierbe în apă sărată, timp de 5 – 7 minute. Apoi, se vor lăsa la scurs.

Între timp, cepele se vor curăța, se vor tăia și se lasă la călit în ulei, însă fără să se rumenească. Apoi, legumele se vor tăia în bucăți mai mici și se vor trece prin mașina de tocat. Legumele tocate se adaugă într-o oală, se toarnă sucul / pasta de roșii diluată și se adaugă 2-3 foi de dafin.

Compoziția se va lăsa să fiarbă la foc mic pentru 1,5 – 2 ore. Zacusca trebuie să aibă o consistență mai cremoasă. Apoi, când s-a gătit, preparatul se toarnă în borcane. Se lasă la răcit până a doua zi, arată Jurnalul.ro.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

