Rețetă de post. Cum se pregătește musacaua de cartofi și ciuperci

Credincioșii din țara noastră țin în perioada aceasta din an Postul Crăciunului, însă acest lucru nu înseamnă că trebuie să renunțe la preparatele lor favorite. Cele mai multe rețete pot fi pregătite și în varianta de post, iar cu doar câteva diferențe minore, vor avea un gust la fel de bun ca varianta clasică.

Spre exemplu, cu numai câteva ingrediente simple vom putea găti o musaca delicioasă de post, de care ne vom îndrăgosti pe loc. Iar partea cea mai bună este faptul că rețeta este ușor de pregătit.

De ce ingrediente ai nevoie

Practic, pentru a pregăti această mâncare delicioasă nu este nevoie decât de câteva ingrediente simple! Este vorba despre 500 de grame de cartofi, 500 de grame de ciuperci, două cepe, un morcov, 50 de grame de margarină, cât și trei linguri de bulion. De asemenea, ne mai trebuie și sare, piper, patru linguri de ulei, mărar și pătrunjel.

Pentru a pregăti această musaca trebuie să începem prin a curăța cartofii, care vor trebui apoi tăiați în cuburi și puși la fiert. Atunci când s-au fiert, va trebui adăugată margarina, sarea, piperul, după care vom pregăti un piure.

Mai departe, trebuie să călim morcovul și ceapa, iar atunci când aceasta din urmă devine transparentă, vom adăuga în tigaie și ciupercile tăiate cubulețe. Apoi, se pune puțină apă și se lasă totul la fiert.

Când apa a scăzut, această compoziție trebuie dată prin blender, iar în ea vom adăuga bulion și verdeață tocată cât mai mărunt. Mai departe, într-o tavă unsă bine cu unt sau margarină, se pune un strat de cartofi, unul de ciuperci, iar apoi se continuă până când rămânem fără ingrediente. Este important ca ultimul strat să fie de cartofi.

La final, musacaua se pune la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, vreme de 30 de minute. Mâncarea va avea un gust delicios, de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură.

