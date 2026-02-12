Rețeta delicioasă de colțunași, celebră în zona Deltei Dunării. Trebuie doar câteva ingrediente simple, pe care le găsești în orice magazin

Cea mai bună rețetă de colțunași, foarte populară în Republica Moldova, Ucraina și Rusia, este pregătită și de gospodinele de la noi, din zona Deltei Dunării. Este foarte ușor de realizat, chiar și de către cei cu mai puțină experiență în bucătărie.

Cunoscută și sub numele de vareniki, această rețetă de colțunași are un gust delicios și nu vă trebuie decât câteva ingrediente simple, pe care le veți putea găsi în orice magazin, scrie Click.

Mai exact, vă trebuie cam 400 – 500 de grame de făină, un ou, 200 ml de apă și, pentru aluat, vă mai trebuie și o jumătate de linguriță de sare.

Apoi, pentru umplutură, vă trebuie 400 de grame de brânză dulce de vaci, un ou și 50 de grame de unt și, nu în ultimul rând, câteva linguri de smântână.

Cum se pregătește această rețetă gustoasă de colțunași

Evident, mai întâi, se începe cu aluatul. Potrivit info-delta.ro, într-un castron suficient de mare trebuie să amestecați oul, apa caldă, făina și sarea, iar totul se omogenizează până când obțineți o cocă, iar apoi puteți trece la umplutură.

Tot ce trebuie să faceți este să amestecați brânza dulce cu oul, iar apoi totul este gata. Pasul următor este să întindeți coca într-o foaie de 3 – 4 mm, apoi să decupați forme de cerc cu un pahar.

Ulterior, trebuie să adăugați o linguriță de umplutură și să pliați totul în formă de semicerc, închizând marginile prin presare.

Colțunașii vor trebui puși la fiert într-o oală cu apă deja clocotită, în care vor trebui să stea cam 10 minute. După ce sunt scoși din apă, peste ei se adaugă untul topit.

Acești colțunași, extre de delicioși, pot fi serviți cu smântână sau cu miere deasupra.

