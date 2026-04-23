Prima pagină » Actualitate » Revoltă într-o stație STB, un autobuz a întârziat 40 de minute și a venit plin ochi. Călătorii rămași afară: „Mai vreți să scumpiți și călătoria”

Revoltă într-o stație STB, un autobuz a întârziat 40 de minute și a venit plin ochi. Călătorii rămași afară: „Mai vreți să scumpiți și călătoria”

Revolta călătorilor STB a ajuns pe paginile de Facebook. O postare de pe grupul „Reclamații STB București” a dezvăluit neregulile care au loc pe linia autobuzului 381, mai exact acesta vine foarte rar în stații, iar atunci când ajunge, nu se poate urca.

Vezi galeria foto
4 poze

Călătorii STB revoltați din cauza liniei de autobuz 381

„Astăzi, la ora 17:50, în stație la Budapesta spre Universitate, am încercat să urcăm într-un 381, care era plin ochi. Pur și simplu nu s-a putut urca. Următorul 381 a ajuns în stație la ora 18:35 și era mai plin decât precedentul. O mare de oameni din stație a încercat să urce în autobuz. Dezastru! În acest interval de timp au trecut 4 mașini 116 aproape goale, 3 mașini 73 tot aproape goale… Cum este posibil așa ceva?!”, a precizat călătoarea. 

Un alt motiv de revoltă a fost vestea că șoferul autobuzului a plecat cu întârziere de la capătul liniei, iar asta a dus la decalarea totală a programului, dar și a faptului că traseul autobuzului a fost mărit, însă nu și suplimentat cu mașini.

„Oamenii din al doilea 381 au spus că șoferul a plecat cu întârziere mare de la capătul liniei. Ați decis să lungiți linia 381, dintr-un capăt la celălalt, dar nu ați suplimentat cu mașini. Capitală europeană, cică… o rușine! Și mai vreți să scumpiți și călătoria.”, a mai spus călătoarea. 

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Un fost șef de la Autoritatea de Supraveghere Financiară și-a amenințat soția cu cuțitul. A fost nevoie de intervenția poliției
20:55
Un fost șef de la Autoritatea de Supraveghere Financiară și-a amenințat soția cu cuțitul. A fost nevoie de intervenția poliției
FLASH NEWS Nicușor Dan refuză să răspundă dacă este mulțumit de Bolojan
20:13
Nicușor Dan refuză să răspundă dacă este mulțumit de Bolojan
VIDEO O fetiță de a pescuit „un pește” mexican cu patru picioare sub un pod din Țara Galilor. Cum a traversat creatura Atlanticul
20:02
O fetiță de a pescuit „un pește” mexican cu patru picioare sub un pod din Țara Galilor. Cum a traversat creatura Atlanticul
Răspunsul surprinzător al președintelui Nicușor Dan, întrebat de presă ce le va spune liderilor europeni despre criza politică din România: „Le spun mai multe în privat decât vă spun dumneavoastră public”
19:51
Răspunsul surprinzător al președintelui Nicușor Dan, întrebat de presă ce le va spune liderilor europeni despre criza politică din România: „Le spun mai multe în privat decât vă spun dumneavoastră public”
SCANDAL Alessandra Stoicescu, vedeta Observatorului de la Antena1, acuzată de o artistă din Mexic de plagiat. Știrista i-ar fi copiat în detaliu o campanie. Asemănările sunt izbitoare
19:45
Alessandra Stoicescu, vedeta Observatorului de la Antena1, acuzată de o artistă din Mexic de plagiat. Știrista i-ar fi copiat în detaliu o campanie. Asemănările sunt izbitoare
CONTROVERSĂ Țara nu are bani, dar Oradea cumpără copaci pe roți cu 2.600 de euro bucata. Poze incredibile cu “pădurea urbană mobilă” din orașul lui Bolojan 
19:32
Țara nu are bani, dar Oradea cumpără copaci pe roți cu 2.600 de euro bucata. Poze incredibile cu “pădurea urbană mobilă” din orașul lui Bolojan 
Mediafax
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Cancan.ro
Cu ce probleme se confrunta Florina, tânăra găsită moartă într-un apartament din Sectorul 3. Nu a ucis-o iubitul octogenar!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Comoară dacică descoperită în nordul extrem al României. Printre obiectele găsite se află și patru brățări dacice cu un element rar întâlnit
Mediafax
Inflație și-n dormitor: prețul prezervativelor sare în aer din cauza războiului
Click
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Cancan.ro
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Experiment inedit: Albert Einstein, sculptat doar cu ajutorul luminii pe un cristal
FLASH NEWS Administrația Trump schimbă reclasifică canabisului ca fiind mai puțin periculos. Ce înseamnă noua clasificare anunțată de Statele Unite
19:58
Administrația Trump schimbă reclasifică canabisului ca fiind mai puțin periculos. Ce înseamnă noua clasificare anunțată de Statele Unite
ACTUALITATE Încăierarea dintre doi câini s-a lăsat cu un proces monstru la Oradea. Cine a fost capul răutăților
19:16
Încăierarea dintre doi câini s-a lăsat cu un proces monstru la Oradea. Cine a fost capul răutăților
EMISIUNI „Atitudini cu Adina Anghelescu” începe vineri, 24 aprilie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Mihai Daraban, președintele CCIR
19:08
„Atitudini cu Adina Anghelescu” începe vineri, 24 aprilie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Mihai Daraban, președintele CCIR
CINEMA Achiziția secolului. Investitorii Warner Bros. au aprobat fuziunea de 110 miliarde $ cu Paramount
19:00
Achiziția secolului. Investitorii Warner Bros. au aprobat fuziunea de 110 miliarde $ cu Paramount
NEWS ALERT Amenzi de 120 de mii de lei la un cămin de bătrâni. Autoritățile au propus suspendarea activității, ce nereguli s-au găsit
18:53
Amenzi de 120 de mii de lei la un cămin de bătrâni. Autoritățile au propus suspendarea activității, ce nereguli s-au găsit
FLASH NEWS Care este starea de sănătate a liderului suprem al Iranului. Mojtaba Khamenei stă ascuns și conduce țara prin mesaje scrise de mână
18:38
Care este starea de sănătate a liderului suprem al Iranului. Mojtaba Khamenei stă ascuns și conduce țara prin mesaje scrise de mână

Cele mai noi

Trimite acest link pe