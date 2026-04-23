Revolta călătorilor STB a ajuns pe paginile de Facebook. O postare de pe grupul „Reclamații STB București” a dezvăluit neregulile care au loc pe linia autobuzului 381, mai exact acesta vine foarte rar în stații, iar atunci când ajunge, nu se poate urca.
„Astăzi, la ora 17:50, în stație la Budapesta spre Universitate, am încercat să urcăm într-un 381, care era plin ochi. Pur și simplu nu s-a putut urca. Următorul 381 a ajuns în stație la ora 18:35 și era mai plin decât precedentul. O mare de oameni din stație a încercat să urce în autobuz. Dezastru! În acest interval de timp au trecut 4 mașini 116 aproape goale, 3 mașini 73 tot aproape goale… Cum este posibil așa ceva?!”, a precizat călătoarea.
Un alt motiv de revoltă a fost vestea că șoferul autobuzului a plecat cu întârziere de la capătul liniei, iar asta a dus la decalarea totală a programului, dar și a faptului că traseul autobuzului a fost mărit, însă nu și suplimentat cu mașini.
„Oamenii din al doilea 381 au spus că șoferul a plecat cu întârziere mare de la capătul liniei. Ați decis să lungiți linia 381, dintr-un capăt la celălalt, dar nu ați suplimentat cu mașini. Capitală europeană, cică… o rușine! Și mai vreți să scumpiți și călătoria.”, a mai spus călătoarea.
