Revolta călătorilor STB a ajuns pe paginile de Facebook. O postare de pe grupul „Reclamații STB București” a dezvăluit neregulile care au loc pe linia autobuzului 381, mai exact acesta vine foarte rar în stații, iar atunci când ajunge, nu se poate urca.

Călătorii STB revoltați din cauza liniei de autobuz 381

„Astăzi, la ora 17:50, în stație la Budapesta spre Universitate, am încercat să urcăm într-un 381, care era plin ochi. Pur și simplu nu s-a putut urca. Următorul 381 a ajuns în stație la ora 18:35 și era mai plin decât precedentul. O mare de oameni din stație a încercat să urce în autobuz. Dezastru! În acest interval de timp au trecut 4 mașini 116 aproape goale, 3 mașini 73 tot aproape goale… Cum este posibil așa ceva?!”, a precizat călătoarea.

Un alt motiv de revoltă a fost vestea că șoferul autobuzului a plecat cu întârziere de la capătul liniei, iar asta a dus la decalarea totală a programului, dar și a faptului că traseul autobuzului a fost mărit, însă nu și suplimentat cu mașini.

„Oamenii din al doilea 381 au spus că șoferul a plecat cu întârziere mare de la capătul liniei. Ați decis să lungiți linia 381, dintr-un capăt la celălalt, dar nu ați suplimentat cu mașini. Capitală europeană, cică… o rușine! Și mai vreți să scumpiți și călătoria.”, a mai spus călătoarea.

