Mesaj RO-Alert în Tulcea. Posibile căderi de obiecte din spațiul aerian. Aviația de vânătoare patrulează pentru monitorizarea situației

Un mesaj RO-Alert care avertizează populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian a fost emis, duminică seară, de către IGSU, pentru zona de nord a județului Tulcea. În același timp, MApN a informat că aviația de vânătoare patrulează pentru monitorizarea situației.

„Sistemele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării Naționale au fost trecute în stare de alertă în seara zilei de duminică, 22 martie, ca urmare a detectării unor semnale radar la est de Sulina. Aviația de vânătoare patrulează în nordul județului Tulcea pentru monitorizarea situației.

La ora 21.10 a fost emis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată.

Ministerul Apărării Naționale se coordonează cu aliații în timp real”, au transmis reprezentanții MApN.

