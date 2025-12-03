Român arestat în Franța pentru jafuri în cazinouri. Hoțul a picat pe filmări și probe ADN

Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost arestat pentru jefuirea mai multor cazinouri din Franța, potrivit cotidianului francez La Depeche. Suspectul a fost identificat datorită ADN-ului său și a fost condamnat la închisoare marți, 2 decembrie, de tribunalul din Auch, în departamentul Gers.

Cazul implică patru cazinouri jefuite, probe ADN colectate, un telefon localizat și un individ arestat pe un aeroport. Unul dintre jafuri a avut loc în Gers, mai precis în Cazaubon, la granița cu departamentul Landes, preia Libertatea.

Filmul jafului

În noaptea de 11 august 2024, cazinoul din cartierul Barbotan-les-Thermes și-a închis ușile ca de obicei, în jurul orei 2.00. La aproximativ ora 3.00, camerele de supraveghere au surprins doi indivizi intrând prin efracție în clădire.

Hoții erau mascați, unul stând de pază în timp ce celălalt se îndrepta spre sala de jocuri. Pentru a evita declanșarea alarmei, acesta s-a târât pe podea, apoi a spart șapte aparate de slot și a încercat să recupereze conținutul unui bancomat. Din nefericire pentru ei, alarma s-a declanșat și jandarmii au sosit la fața locului.

La sosirea forțelor de ordine, cei doi infractori părăsiseră deja locul… fără bani, deoarece aparatele erau goale. Prejudiciul material cauzat de vandalizare a fost estimat la 30.000 de euro. Ancheta a început imediat. Experții criminaliști au efectuat primele analize: urme de tălpi, examinarea zonelor de efracție și prelevarea de probe biologice pentru stabilirea unui profil ADN.

Jafuri la indigo

Investigațiile au stabilit rapid o legătură cu alte trei cazuri similare: două zile mai devreme la Alet-les-Bains în Aude, două luni mai devreme la Saint-Honoré-les-Bains în Nièvre și a doua zi la Andernos-les-Bains în Gironde.

Prejudiciul total cumulat a fost estimat la peste 70.000 de euro. Investigațiile au continuat pe întreg teritoriul național cu sprijinul secției de cercetări și sub conducerea brigăzii de cercetare din Auch.

Identificarea suspectului

Ancheta a avansat datorită probelor prelevate la Cazaubon de către o tehniciană în investigații criminalistice din Gers. ADN-ul a oferit informații cruciale, dar nu pe teritoriul francez.

Un individ de 31 de ani, deja implicat în mai multe cazuri de criminalitate organizată în Europa, a fost identificat formal. De origine română, acesta era cunoscut negativ de serviciile de poliție din Anglia, Austria și Republica Cehă.

Prin analiza rețelelor sale sociale, anchetatorii au găsit un număr de telefon francez corespunzător unei linii care a fost localizată, la datele exacte ale jafurilor, în comunele vizate.

Românul a fost arestat în aeroportul Bordeaux-Mérignac Un mandat de căutare a fost emis. Duminica trecută, în timp ce tocmai aterizase pe aeroportul Bordeaux-Mérignac venind din Praga, individul a fost arestat înainte de a fi transferat în Gers.

Interogatoriul

În timpul interogatoriului, suspectul și-a exercitat dreptul la tăcere. Marți, 2 noiembrie, a trebuit totuși să răspundă pentru faptele sale în fața tribunalului din Auch. Referitor la jaful de la cazinoul din Cazaubon, el a recunoscut, minimizându-și însă implicarea. „Am fost doar complice”, a declarat el în limba română, prin intermediul interpretului său român.

Pentru celelalte trei cazinouri, el a negat implicarea. Însă trecutul său nu a jucat în favoarea sa. Bărbatul în vârstă de 30 de ani, fost consumator de droguri de mare risc, a fost implicat în diverse cazuri legate de droguri sau fraude. A făcut chiar obiectul unei fișe Europol în Republica Cehă.

În final, el a fost condamnat la 30 de luni de închisoare, din care 12 cu suspendare, însoțite de o interdicție de a intra în Franța timp de 5 ani. Întrebat despre al doilea individ implicat în jaful de la Cazaubon, el a răspuns: „Mi-e frică de el”. Celălalt bărbat rămâne de negăsit, conform presei franceze.

