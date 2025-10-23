Români amendați pentru că nu au plătit asigurările la locuințe. În ce localitate s-au dat peste 1.700 de sancțiuni într-o lună

Doar 20% dintre români plătesc o asigurare obligatorie pentru locuință. Ea vine în două variante, de 10 sau de 20 de euro, și acoperă riscuri grave, precum cutremurul, inundațiile sau alunecările de teren – pagube în urma cărora asigurații pot primi despăgubiri ce se ridică până la valoarea de 20.000 de euro.

În ce localitate românii sunt amendați pentru neplata asigurărilor la locuințe

Potrivit statisticilor doar doi din zece proprietari din România își asigură locuința printr-o poliță obligatorie – un procent mic, cu riscuri majore. Primul pas este simplu: respectarea legii. În Corbeanca, județul Ilfov, peste 1.700 de proprietari au fost amendați luna aceasta pentru lipsa asigurării.

„Dacă legea prevede o anumită procedură, ea trebuie respectată. Eu n-am făcut decât să trag un semnal de alarmă că această lege nu mai poate fi ignorată. Ne expunem unor pericole foarte mari prin faptul că alegem să o ignorăm. Cei care acum mă acuză sau sunt supărați pe mine, în cazul — Doamne ferește — al unui dezastru natural, sunt exact cei care o să-mi mulțumească”, a declarat Ștefan Adrian Apăteanu, primarul comunei Corbeanca, potrivit Antena 3.

Legea ar putea fi mai eficientă. Autoritățile locale propun stimulente fiscale pentru cei care își asigură locuințele, dar și integrarea obligației în documentele administrative.

„Legea îți dă voie, la taxele locale, să oferi diverse bonificații, reduceri, tot felul. Nimeni nu s-a gândit la o variantă de genul extinderii reducerii — nu știu exact dacă se numește reducere de taxă — pentru cei care plătesc în primele trei luni. S-ar putea pune o condiție: ai reducerea respectivă dacă plătești în primele trei luni, dar să ai și asigurarea PAD plătită. Este o simplă condiționare”, susține Daniel Mario Soare, vicepreședinte CJ Prahova.

„Înștiințarea de plată pentru impozitul pe clădiri să cuprindă și obligația de asigurare pentru locuință, căci nu pentru toate clădirile faci asigurare, doar pentru locuință. Și asta nu e greu de făcut”, afirmă și Emil Drăghici, președinte al Asociației Comunelor din România.

