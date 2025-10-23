Prima pagină » Actualitate » Români amendați pentru că nu au plătit asigurările la locuințe. În ce localitate s-au dat peste 1.700 de sancțiuni într-o lună

Români amendați pentru că nu au plătit asigurările la locuințe. În ce localitate s-au dat peste 1.700 de sancțiuni într-o lună

23 oct. 2025, 10:34, Actualitate
Români amendați pentru că nu au plătit asigurările la locuințe. În ce localitate s-au dat peste 1.700 de sancțiuni într-o lună
Toți proprietarii de locuințe trebuie să achite această taxă obligatorie / foto: Shutterstock

Doar 20% dintre români plătesc o asigurare obligatorie pentru locuință. Ea vine în două variante, de 10 sau de 20 de euro, și acoperă riscuri grave, precum cutremurul, inundațiile sau alunecările de teren – pagube în urma cărora asigurații pot primi despăgubiri ce se ridică până la valoarea de 20.000 de euro.

În ce localitate românii sunt amendați pentru neplata asigurărilor la locuințe

Potrivit statisticilor doar doi din zece proprietari din România își asigură locuința printr-o poliță obligatorie – un procent mic, cu riscuri majore. Primul pas este simplu: respectarea legii. În Corbeanca, județul Ilfov, peste 1.700 de proprietari au fost amendați luna aceasta pentru lipsa asigurării.

„Dacă legea prevede o anumită procedură, ea trebuie respectată. Eu n-am făcut decât să trag un semnal de alarmă că această lege nu mai poate fi ignorată. Ne expunem unor pericole foarte mari prin faptul că alegem să o ignorăm. Cei care acum mă acuză sau sunt supărați pe mine, în cazul — Doamne ferește — al unui dezastru natural, sunt exact cei care o să-mi mulțumească”, a declarat Ștefan Adrian Apăteanu, primarul comunei Corbeanca, potrivit Antena 3.

Legea ar putea fi mai eficientă. Autoritățile locale propun stimulente fiscale pentru cei care își asigură locuințele, dar și integrarea obligației în documentele administrative.

„Legea îți dă voie, la taxele locale, să oferi diverse bonificații, reduceri, tot felul. Nimeni nu s-a gândit la o variantă de genul extinderii reducerii — nu știu exact dacă se numește reducere de taxă — pentru cei care plătesc în primele trei luni. S-ar putea pune o condiție: ai reducerea respectivă dacă plătești în primele trei luni, dar să ai și asigurarea PAD plătită. Este o simplă condiționare”, susține Daniel Mario Soare, vicepreședinte CJ Prahova.

„Înștiințarea de plată pentru impozitul pe clădiri să cuprindă și obligația de asigurare pentru locuință, căci nu pentru toate clădirile faci asigurare, doar pentru locuință. Și asta nu e greu de făcut”, afirmă și Emil Drăghici, președinte al Asociației Comunelor din România.

Recomandările autorului:

Citește și

ACTUALITATE Accident aviatic în județul Vaslui. Pilotul a fost găsit decedat, proprietarul avionul nu a mai putut lua legătura cu el
11:27
Accident aviatic în județul Vaslui. Pilotul a fost găsit decedat, proprietarul avionul nu a mai putut lua legătura cu el
EXTERNE Legea țigărilor electronice a fost modificată: pedepse drastice pentru consum și posesie. Avertisment MAE pentru toți românii
11:11
Legea țigărilor electronice a fost modificată: pedepse drastice pentru consum și posesie. Avertisment MAE pentru toți românii
POLITICĂ Mircea Dinescu îi reproşează lui Nicuşor Dan că din cauza lui românii au călcat în aur şi nu mai ies din el
10:54
Mircea Dinescu îi reproşează lui Nicuşor Dan că din cauza lui românii au călcat în aur şi nu mai ies din el
GUVERN Guvernul decide azi data alegerilor pentru Primăria Capitalei – 7 decembrie. Scrutin și pentru CJ Buzău și 12 primării de comune
10:50
Guvernul decide azi data alegerilor pentru Primăria Capitalei – 7 decembrie. Scrutin și pentru CJ Buzău și 12 primării de comune
SPORT Gică HAGI se mută din România? A început discuțiile pentru achiziția unei proprietăți
10:34
Gică HAGI se mută din România? A început discuțiile pentru achiziția unei proprietăți
LEGE Codul Rutier: Care sunt regulile de parcare fără amendă în 2025. Cine plătește, de fapt, sancțiunea
10:17
Codul Rutier: Care sunt regulile de parcare fără amendă în 2025. Cine plătește, de fapt, sancțiunea
Mediafax
Maxime de 20 de grade în Capitală până vineri seara și innorări temporare
Digi24
Doi tineri au fost găsiți morți, în condiții suspecte, într-o mașină, în zona lacului Frumoasa din Harghita
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
Mesajul terifiant despre un nou război mondial, transmis românilor de un cunoscut strateg israelian: „E cât se poate de posibil”
Mediafax
Accident aviatic în Vaslui: Pilotul unui avion ultraușor a murit
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
Cum au ajuns soldați care participau la un exercițiu și polițiști chemați de localnici să tragă unii în alții
Cancan.ro
Cât a ajuns să coste o supă de cocoș de curte cu găluște, în restaurantul lui Dani Oțil din București
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
StirileKanalD
Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
KanalD
Bianka și Toni sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, în Harghita! Tânăra era împușcată în piept, iar băiatul în cap
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Capital.ro
Adevărul despre Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu avea o șansă unică: Aveam preşedinte o doamnă, până mor o să spun!
Evz.ro
Românii din străinătate au obligația de a-și apăra țara și vor fi chemați, anunță gen. Gheorghiță, șeful SMG
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Ce a făcut Veronica imediat după difuzarea ediției de ieri? GESTUL concurentei din Casa Iubirii a șocat pe toată lumea și are legătură cu Ahmed. NU O SĂ CREZI ce mișcare a făcut! S-a întâmplat la câteva minute după emisiune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce uraganele nu pot trece de linia ecuatorului?
VIDEO Zelenski susține că Ucraina este pregătită pentru negocieri, însă nu va ceda teritoriile. „Trebuie să punem presiune pe Putin”
11:06
Zelenski susține că Ucraina este pregătită pentru negocieri, însă nu va ceda teritoriile. „Trebuie să punem presiune pe Putin”
EXTERNE Elicopterul cu care călătorea președintele Indiei a rămas blocat în asfaltul proaspăt turnat. Forțele de securitate l-au împins cu mâinile
11:02
Elicopterul cu care călătorea președintele Indiei a rămas blocat în asfaltul proaspăt turnat. Forțele de securitate l-au împins cu mâinile
EMISIUNI Ion Cristoiu: Știm deja cine a pierdut Războiul din Ucraina! E Donald Trump!
11:00
Ion Cristoiu: Știm deja cine a pierdut Războiul din Ucraina! E Donald Trump!
EXTERNE UE aprobă sancțiuni împotriva Rusiei pe petrol, GNL și pe deplasarea diplomaților, după ce TRUMP a lovit „mașinăria de petrol” rusă
10:46
UE aprobă sancțiuni împotriva Rusiei pe petrol, GNL și pe deplasarea diplomaților, după ce TRUMP a lovit „mașinăria de petrol” rusă
ECONOMIE Orașele din România cu cele mai mari SCUMPIRI la apartamente. Prețurile s-au dublat în ultimii 6 ani. În Capitală, costul a crescut cu 70%
10:36
Orașele din România cu cele mai mari SCUMPIRI la apartamente. Prețurile s-au dublat în ultimii 6 ani. În Capitală, costul a crescut cu 70%