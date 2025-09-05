România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, dar totul era diferit în secolul al XIX-lea. Ce arătau primele reglementări rutiere

La momentul actual, România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan. Însă, totul era diferit în secolul al XIX-lea. În urmă cu un secol, „obiceiul pământului” era privit cu alți ochi, considerat o circumstanță atenuantă. Anii au trecut, vremurile s-au schimbat, iar țara noastră are una dintre cele mai dure legislații în domeniu, la nivel european, arată Ziarul de Iași.

Deși România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, iar țara noastră are una dintre cele mai dure legislații în domeniu, în Europa, „blândețea instanțelor fac ca problema să rămână la fel de necontrolată”. Raportându-ne la legislația rutieră din trecut, din secolul al XIX-lea, s-a putut observa o abordare diferită asupra consumului de băuturi alcoolice la volan.

România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, dar totul era diferit în secolul al XIX-lea

Conform sursei citate, primele reglementări în domeniul rutier apar în secolul al XIX-lea, în România. Astfel de reglementări de la acea vreme îi vizau doar pe birjari, cărora li se interzicea să conducă în stare de ebrietate. Însă, aprecierea „stării de ebrietate” era la latidinea agentului constatator. Persoanele care conduceau sub influența băuturilor alcoolice primeau consecințe administrative.

Abia în 1929 avea să apară prima lege dedicată circulației pe drumurile publice, iar alcoolul abia dacă era menționat în textul legislativ. În secolul al XIX-lea, fuga de la locul accidentului (acum condamnată cu până la 7 ani de închisoare) avea o singură consecință. Și anume, șoferul primea o amendă cuprinsă între 4.000 și 10.000 de lei. Legea din 1929 prevedea, însă, pedeapsa cu închisoarea pentru două fapte.

Citește mai mult pe Ziarul de Iași.

Autorul recomandă:

Un ieșean a cerut în instanță DESPĂGUBIRI materiale pentru suferințele din perioada serviciului militar efectuat în 1996. Ce au spus judecătorii

Pensii SPECIALE uriașe la Iași: zeci de milioane de euro plătite anual pentru magistrați!

Sursă foto: Shutterstock