România își consolidează poziția economică la Washington. Nazare: „Prezența activă a României la Washington este tot mai importantă”

Alexandru Nazare a postat pe contul său de socializare un mesaj prin care transmite că România va fi prezentă la Washington pentru mai multe întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane.

România își consolidează poziția economică la Washington: investiții, parteneriate și încredere pentru viitor

„Într-o perioadă în care competiția pentru investiții și finanțare este tot mai puternică, prezența activă a României la Washington este tot mai importantă.

În aceste zile, conduc delegația României, din care fac parte, de asemenea, miniștrii Energiei, Fondurilor Europene și Sănătății, la Reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale/ World Bank Group și a Fondului Monetar Internațional/ International Monetary Fund, la Washington D.C.

Vom avea întâlniri cu reprezentanți ai administrației americane – inclusiv The U.S. Department of the Treasury și U.S. Department of Commerce – dar și cu instituții financiare esențiale pentru dezvoltarea economică.”, a precizat Nazare.

Cea mai activă prezență recentă a Guvernului României în SUA

„Această nouă vizită, completată de deplasările anterioare, marchează cea mai activă prezență a Guvernului României, prin Ministerul Finanțelor, în Statele Unite din ultimii ani, cu o nouă agendă extinsă de întâlniri la nivel înalt și discuții directe cu investitori și instituții financiare internaționale.

Această participare nu este una formală – este o vizită de lucru cu obiective clare:

atragerea de finanțări pentru proiecte majore în infrastructură, energie, digitalizare și tranziția verde

consolidarea poziției economice a României pe piețele internaționale

menținerea încrederii investitorilor și a agențiilor de rating, esențială pentru ca România să se împrumute la costuri cât mai bune

extinderea parteneriatelor strategice cu SUA, inclusiv prin sprijinirea investițiilor americane în România.

Fiecare întâlnire de aici înseamnă mai multă încredere în România, acces mai bun la finanțare și oportunități reale de dezvoltare pentru economie” a mai precizat Alexandru Nazare.

