Alexandru Nazare, vizită în SUA pentru reuniunile FMI și Băncii Mondiale. Ce se află pe agenda ministrului Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează o vizită de lucru în Statele Unite, unde conduce delegația României la reuniunea de primăvară a Fondul Monetar Internațional și a Grupul Băncii Mondiale. Vizita are loc în perioada 14–20 aprilie, la Washington D.C., iar obiectivul principal îl reprezintă consolidarea parteneriatului strategic cu SUA și întărirea poziției economice a României pe piețele internaționale.

Ce se află pe agenda oficială

Pe agenda oficialului român se află întâlniri cu reprezentanți ai Casa Albă, ai Departamentului de Comerț și ai Trezoreriei americane, precum și discuții cu instituții financiare importante din Statele Unite.

În paralel, ministrul va participa la reuniuni bilaterale cu reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, inclusiv ai International Finance Corporation și ai Agenției Multilaterale de Garantare a Investițiilor, cu scopul de a analiza proiectele în derulare și oportunitățile de finanțare pentru România.

Programul include și un turneu de promovare la Washington și New York, unde Alexandru Nazare va avea întâlniri cu investitori internaționali și agenții de rating, pentru prezentarea situației macroeconomice a României și a strategiei de gestionare a datoriei publice.

Potrivit Ministerului Finanțelor, vizita reflectă angajamentul autorităților de a consolida cooperarea cu partenerii internaționali și de a susține stabilitatea economică, într-un context global marcat de incertitudini.

