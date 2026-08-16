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România, performanță remarcabilă la Olimpiada Internațională de Informatică: aur, argint și două medalii de bronz

România, performanță remarcabilă la Olimpiada Internațională de Informatică: aur, argint și două medalii de bronz
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România a obținut patru medalii la Olimpiada Internațională de Informatică (IOI) 2026, desfășurată în Uzbekistan: o medalie de aur, una de argint și două de bronz. Rezultatele consolidează poziția țării noastre în clasamentul mondial al performanțelor la această competiție, România menținându-și locul al doilea în clasamentul istoric după numărul total de medalii.

Aur pentru un elev din Galați

Medalia de aur a fost câștigată de Rareș-Andrei Neculau, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați.

Medalia de argint a revenit lui Mihai-Valeriu Voicu, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Cele două medalii de bronz au fost obținute de Andrei-Paul Iorgulescu, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, și Alexandru Dima, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Performanța celor patru elevi a fost evidențiată de Ministerul Educației și Cercetării, care a transmis că lotul României a avut o evoluție remarcabilă la ediția din acest an a competiției.

România, pe locul al doilea în clasamentul istoric

Rezultatele obținute în Uzbekistan consolidează poziția României în clasamentul mondial all-time al Olimpiadei Internaționale de Informatică.

Țara noastră ocupă locul al doilea în lume după numărul total de medalii câștigate de-a lungul participărilor la competiție.

În clasamentul valoric al medaliilor, calculat în funcție de ponderea medaliilor de aur, argint și bronz, România se află pe locul al șaptelea.

Ministerul Educației precizează că punctajele obținute de Rareș-Andrei Neculau și Mihai-Valeriu Voicu reprezintă a treia cea mai bună performanță istorică a României în clasamentul individual al competiției.

Profesor român, premiat pentru șapte ediții ale competiției

Performanța elevilor români a fost completată de o distincție acordată profesorului Adrian Panaete, Team Leader al echipei României.

Acesta a primit Long Service Award, o distincție acordată de comunitatea internațională pentru implicarea și coordonarea echipei la șapte ediții ale Olimpiadei Internaționale de Informatică.

Echipa României a fost însoțită în Uzbekistan de Adrian Panaete, profesor la Colegiul Național „A.T. Laurian” din Botoșani, în calitate de Team Leader, și de Luca Perju-Verzotti, reprezentant al Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI) și student la École polytechnique, în calitate de Deputy Leader.

La competiție a fost prezent și Daniel Cristian Ciobanu, ambasadorul României la Tașkent, care a fost alături de lotul național.

Ministerul Educației a asigurat participarea lotului

La nivel instituțional, participarea României la competiție a fost coordonată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

Ministerul susține participarea loturilor naționale la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare, a costurilor de deplasare și a diurnei pentru perioada de ședere.

De asemenea, instituția sprijină organizarea etapelor locale, județene sau municipale și naționale care preced competițiile internaționale.

Comentarii 1
  • Constantin Enescu

    Felicitări acestor minunați copii!
    Bucurie pentru acești elevi deosebiți, pentru părinții lor, pentru profesorii lor, dar tristă pentru România deoarece acești copii minunați nu vor servi țara unde s-au născut, ci țările care, cu indolența, obediența noastră și trădarea loazelor din fruntea statului, au prăduit totul!
    Trist, dar adevărat!

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