Prima pagină » Actualitate » România poartă haine de sărbătoare. Luminițele s-au aprins în București, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun

România poartă haine de sărbătoare. Luminițele s-au aprins în București, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun

29 nov. 2025, 18:48, Actualitate
Galerie Foto 17

Luminițele s-au aprins în București, iar acum, orașul intră în spiritul sărbătorilor. Momentul este marcat printr-o serie de concerte susținute pe scena amenajată în centrul orașului, eveniment deschis publicului. 7 milioane de beculețe au fost aprinse pe principalele artere din oraș. Sunt și trei târguri de Crăciun în oraș, în Piaţa Constituţiei, Piaţa Universităţii şi la Opera Naţională. 

Vezi galeria foto
17 poze

Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Târgul de Crăciun București revine în Piața Constituției începând de sâmbătă, 29 noiembrie, cu cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Pe lângă deja tradiționalele căsuțe, roata panoramică, meșteșugari și artiști plastici, ediția din acest an, cea de-a 18-a, va aduce o serie de noutăți care transformă evenimentul într-o experiență complexă pentru vizitatori.  Scenografia Târgului de Crăciun București este realizată de scenograful Dragoș Buhagiar, asistent scenograf Vladimir Iuganu.

Una dintre cele mai importante noutăți ale ediției 2025 este prima Piramidă de Crăciun instalată vreodată în România – o construcție de 10 metri înălțime și 7 metri diametru, decorată cu figurine și simboluri tradiționale ale iernii, asemănătoare celor din marile târguri din Germania, Austria și Franța, conform organizatorilor.

Tot în premieră, Palatul Parlamentului va fi iluminat în fiecare seară prin proiecții festive dedicate.

După succesul zonelor de DJ set din anii trecuți, ediția 2025 introduce Scena Felinar – un spațiu modern, creat special pentru generația tânără. Aici, DJ-ii vor aduce cele mai iubite remixuri ale sezonului.

Atracții noi pentru copii și familii

Zona dedicată celor mici se extinde anul acesta, cu o serie de atracții aflate la prima apariție la Târgul de Crăciun București:

  • Caruselul Venețian cu design clasic și elemente decorative premium;
  • Santa’s Express, un mini roller-coaster tematic;
  • Sania Zburătoare, o experiență interactivă pentru cei mici;
  • Cutia cu globuri, un nou concept-joc cu surprize vizuale;
  • Elfii interactivi și jocuri noi cu plușuri în zona instagramabilă.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Cât costă un pahar de vin fiert și o turtă dulce la târgurile de Crăciun din București

Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE La Rânca e iarnă în toată regula. Între Novaci și stațiunea montană se acționează cu utilaje de deszăpezire
17:11
La Rânca e iarnă în toată regula. Între Novaci și stațiunea montană se acționează cu utilaje de deszăpezire
AUTO Ai o mașină mai veche de 15 ani? Ce trebuie să știi și ce a transmis RAR
17:11
Ai o mașină mai veche de 15 ani? Ce trebuie să știi și ce a transmis RAR
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Delegația lui Zelenski ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. WSJ: Witkoff a oferit Ucrainei scutiri de taxe, în loc de livrare de arme
17:00
🚨 Pace în Ucraina. Delegația lui Zelenski ajunge în Florida pentru negocieri cu ginerele lui Trump. WSJ: Witkoff a oferit Ucrainei scutiri de taxe, în loc de livrare de arme
ȘTIINȚĂ Obiceiul simplu care poate fi făcut zilnic și care poate avea un efect antidepresiv, potrivit unui studiu
16:06
Obiceiul simplu care poate fi făcut zilnic și care poate avea un efect antidepresiv, potrivit unui studiu
Mediafax
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
Digi24
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele întunecate” care îl pescuiesc
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"
Mediafax
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de Sf. ANDREI
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
O idee periculoasă, „războiul preventiv”

Cele mai noi