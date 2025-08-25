România promite să fie alături de UCRAINA „până la obținerea unei păci juste și durabile”

Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu a afirmat, la forumul Defence Cooperation, din Ucraina, că războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o ameninţare directă şi la adresa Europei, dând asigurări că România va continua să fie alături de Ucraina, „până la obţinerea unei păci juste şi durabile”.

Ministrul Ionuţ Moşteanu a participat duminică, 24 august, la Kiev, la forumul „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, alături de preşedintele Volodimir Zelenski şi de miniştri ai apărării din statele NATO.

Potrivit MApN, Moşteanu a evidenţiat contribuţia României la sprijinirea Ucrainei şi implicarea activă în eforturile internaţionale de consolidare a securităţii şi stabilităţii în regiune.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare directă și la adresa Europei. În acest context, România își reafirmă angajamentul ferm ca aliat de încredere, pe flancul estic al NATO. Vom continua să fim alături de Ucraina, până la obținerea unei păci juste și durabile”, a declarat ministrul Apărării.

La eveniment au participat miniștri ai apărării și reprezentanți ai țărilor NATO, printre care Canada, Danemarca, Suedia, Letonia, Lituania.

„Discuțiile din cadrul Forumului s-au concentrat pe lecțiile învățate de Ucraina în fiecare zi și pe perspectivele emergente privind războiul modern”, a mai precizat MApN.

Foto: Facebook / Ionuț Moșteanu

AUTORUL RECOMANDĂ:

Succes diplomatic. Ionuț Moșteanu, FOTOGRAFIE MEMORABILĂ la Kiev cu Joseph Kellogg, emisarul lui Trump în Ucraina

Ionuț Moșteanu: „România, solidară cu Ucraina”. Ministrul Apărării a fost prezent la Kiev, de Ziua Independenței Ucrainei