Economia continuă să depindă semnificativ de importuri, în ciuda unei ușoare creșteri a vomului de exporturi. Astfel, dacă exporturile României au crescut cu 4% în primele 8 luni din 2026, ajungând la 65,82 miliarde de euro, importurile au crescut cu 3,4%, totalizând 88,26 miliarde de euro.

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) a atins 22,44 miliarde de euro, cu 1,4% mai mult față de aceeași perioadă din 2025, informează luni Institutul Național de Statistică (INS).

Exporturile României au crescut cu 4%

Astfel, exporturile României au crescut cu 4% în primele 8 luni din 2026, ajungând la 65,82 miliarde de euro.

„În perioada 1.I-31.VIII 2026, exporturile FOB (Free on Board) au însumat 65.824,9 milioane euro, iar importurile CIF (Cost, Insurance and Freight) au însumat 88.269,7 milioane euro. În perioada 1.I-31.VIII 2026, exporturile au crescut cu 4,0%, iar importurile au crescut cu 3,4%, comparativ cu perioada 1.I-31.VIII 2025. Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-31.VIII 2026 a fost de 22.444,8 milioane euro, mai mare cu 307,2 milioane euro (+1,4%) decât cel înregistrat în perioada 1.I-31.VIII 2025”, se precizează în comunicatul INS.

În luna august 2026, exporturile au totalizat 7,55 miliarde de euro, marcând o creștere de 11,6% față de august 2025. În aceeași perioadă, importurile au crescut cu 13,7%, până la 10,69 miliarde de euro, ceea ce a dus la un deficit comercial de 3,13 miliarde de euro.