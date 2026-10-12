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România tot mai dependentă de importuri. Datele INS arată un decalaj în comerțul exterior de peste 22 miliarde euro

România tot mai dependentă de importuri. Datele INS arată un decalaj în comerțul exterior de peste 22 miliarde euro
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Economia continuă să depindă semnificativ de importuri, în ciuda unei ușoare creșteri a vomului de exporturi. Astfel, dacă exporturile României au crescut cu 4% în primele 8 luni din 2026, ajungând la 65,82 miliarde de euro, importurile au crescut cu 3,4%, totalizând 88,26 miliarde de euro.

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) a atins 22,44 miliarde de euro, cu 1,4% mai mult față de aceeași perioadă din 2025, informează luni Institutul Național de Statistică (INS).

Exporturile României au crescut cu 4%

Astfel, exporturile României au crescut cu 4% în primele 8 luni din 2026, ajungând la 65,82 miliarde de euro.

„În perioada 1.I-31.VIII 2026, exporturile FOB (Free on Board) au însumat 65.824,9 milioane euro, iar importurile CIF (Cost, Insurance and Freight) au însumat 88.269,7 milioane euro. În perioada 1.I-31.VIII 2026, exporturile au crescut cu 4,0%, iar importurile au crescut cu 3,4%, comparativ cu perioada 1.I-31.VIII 2025. Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-31.VIII 2026 a fost de 22.444,8 milioane euro, mai mare cu 307,2 milioane euro (+1,4%) decât cel înregistrat în perioada 1.I-31.VIII 2025”, se precizează în comunicatul INS.

În luna august 2026, exporturile au totalizat 7,55 miliarde de euro, marcând o creștere de 11,6% față de august 2025. În aceeași perioadă, importurile au crescut cu 13,7%, până la 10,69 miliarde de euro, ceea ce a dus la un deficit comercial de 3,13 miliarde de euro.

Potrivit INS, mașinile și echipamentele de transport au continuat să marcheze comerțul internațional al țării în perioada analizată, cu o pondere de 45,5% din totalul exporturilor și 36,6% din importuri. Alte produse manufacturate au reprezentat 26,6% din exporturi și 27,1% din importuri.

Comerțul internațional al României este pe creștere

Schimburile comerciale cu țările din Uniunea Europeană (UE27) au reprezentat 71,6% din exporturile totale (47,15 miliarde de euro) și 72,5% din importuri (64,01 miliarde de euro).

În ceea ce privește schimburile extra-UE27, exporturile au însumat 18,67 miliarde de euro, iar importurile 24,25 miliarde de euro. Ceea ce corespunde unor procente de 28,4%, respectiv 27,5% din total. Datele INS subliniază o dinamică pozitivă a comerțului internațional al României, însă creșterea mai accelerată a importurilor față de exporturi a contribuit la adâncirea deficitului comercial în 2026, comparativ cu anul anterior.

Alte cifre interesante se referă la deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF), care în primele 8 luni din 2026 a fost de 22,44 miliarde euro, mai mare cu 307,2 milioane euro (1,4%) decât cel înregistrat în perioada 1.I-31.VIII 2025.

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