Românii își pot retrage doar 25% din pensia privată. Restul va putea fi luat doar în tranșe

Noul proiect de lege referitor la pensiile private schimbă regulile de retragere. Românii își vor putea lua doar 25% din toată suma, iar restul va putea fi luat doar în tranșe.

Șeful ASF, Alexandru Petrescu, a explicat în conferința de presă, de vineri, de după negocierile de la Guvern, de ce noul proiect care vizează pensiile private limitează retragerea banilor și nu în sumă integrală.

„Dacă vom continua să rămânem cu o legislație care a fost gândită să aibă un caracter tranzitoriu la momentul 2008, în momentul în care dominantă era partea de acumulare, nu a părut încă nevoia sau nu se întruneau condițiile pentru participanți să-și iasă la pensie”.

Cadrul legislativ ar fi trebuit adoptat încă din 2008, a mai spus Petrescu, însă s-a acordat o păsuire de 3 ani. Însă nici aceea nu a fost dusă la îndeplinire.

„La momentul în care a apărut legislația de acumulare în fondurile de pensii administrate privat, trebuia să apară și legislația de plata acestor pensii. La noi s-a dat un relai de 3 ani, care s-a dus în 17 ani. O regulă investiție vs. dezinvestiție, acumulare vs. decumulare din principiul de investiment îmi spune că dacă ai o creștere și o acumulare graduală, și decumularea, dezinvestiția, trebuie să aibă un caracter gradual”, a argumentat președintele ASF.

Limita impusă de Guvern, de 25%, este una care se înscrie în standardele europene, mai spune Petrescu.

„În spectrul țărilor membre OCDE sau a Uniunii Europene, ai diferite variațiuni acestei sume forfetare. În general, media este la 25%. Avem Croația, avem Bulgaria cu 25%, în Italia avem 30%, în Polonia, pe pilonul 2, avem 15%”.

Noutatea sistemului ar fi introducerea a două produse: pensia programată pe 10 ani (față de 5 ani în prezent) și pensia viageră pe toată durata vieții. Schimbarea vizează peste 9 milioane de români cu contracte la fondurile private.

