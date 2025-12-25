Nu toți românii sărbătoresc nașterea Mântuitorului în stil clasic. Prima zi de Crăciun a venit cu un moment spectaculos pe plajele din Constanța, unde un localnic a decis să sărbătorească mai puțin ortodox decât majoritatea celor care au preferat să stea lângă sobă.

Astfel, Salim Ferudin a atras toate privirile după ce a intrat în apele reci ca gheața ale Mării Negre, în contextul în care termometrul arăta minus 2 grade Celsius.

Constănțeanul dă anual astfel de probe de anduranță

Pentru Salim, gestul său temerar nu reprezintă o premieră. Constănțeanul obișnuiește să repete astfel de probe extreme pe tot parcursul anului, scrie presa locală. Bărbatul și-a făcut un crez personal din a-și testa limitele, marcând sărbătorile de iarnă într-un model de anduranță. O baie rece, un strop de adrenalină și mult spirit liber – așa arată Crăciunul pe litoral pentru temerarul din Constanța.

Marea Neagră e luată cu asalt și de 1 ianuarie sau Bobotează

Însă, și începutul anului este prilej pentru mulți bărbați să se scalde în valurile Mării Negre pe un frig înțepător. De Bobotează, destui temerari vor să-și demonstreze rezistența la temperaturi crâncene. De exemplu, în prima zi a noului an mai mulți bărbați fac baie în mare, la Constanța sau în alte stațiuni de pe Litoral. Există imagini făcute publice pe diferite rețele de socializare, care prezintă constănțeni care se încumetă să înfrunte frigul și să facă baie în Marea Neagră.

