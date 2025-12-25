Cum petrec Crăciunul Astronauții NASA de la bordul navei spațiale ISS. Meniul cinei festive este unul cu totul special

Echipajul de la bordul stației spațiale ISS ajunge adeseori să petreacă cele mai importante evenimente, inclusiv Crăciunul, la bordul navei. Astronauții reușesc să mențină tradiția și să se bucure de Sărbătorile de iarnă, chiar dacă se află la o distanță enormă de Terra.

Stația Spațială ISS orbitează în jurul Pământului încă din 1998, iar echipajul se schimbă, prin rotație, o dată la șase luni. Astronauții nu renunță la celebrarea Crăciunului, nici măcar atunci când se află în spațiu.

Reprezentanții NASA au transmis în 2024 că, echipajul va celebra Crăciunul, în timp ce admiră panorama Pământului, sau comunică în privat cu prietenii și familiile lor. Cu ocazia sărbătorii, astronauții păstrează tradiția cinei festive alături de ceilalți colegi.

Astronauții trimit un mesaj special de Crăciun de la bordul navei

Aceștia continuă desigur să se ocupe de responsabilitățile lor, cum ar fi continuarea experimentelor și întreținerea stației.

Astronauții de la bordul ISS au obiceiul de a trimite de Crăciun un mesaj video celor de pe Pământ. Special pentru acest moment, echipajul intră în spiritul sărbătorii și poartă căciulițe roșii de Moș Crăciun.

În ce consta cina de Crăciun a astronauților în timpul misiunii în spațiu

În 2015, astronautul britanic Tim Peake a sosit pe Stația Spațială Internațională chiar înainte de Crăciun. Acesta a luat cu el la bord preparate culinare speciale care să-i amintească de casă. Printre acestea se numărau un sandviș cu bacon și curry roșu thailandez, cu crumble de mere și plăcintă cu lime ca desert.

Într-un interviu acordat înainte de a pleca în spațiu, a declarat:

„Gândurile noastre vor fi alături de toți cei de pe Pământ care se bucură de Crăciun și, desigur, de prietenii și familia noastră. Sperăm să le putem da un telefon de Crăciun.”

În ziua de Crăciun din 2016, echipajul a declarat că cina festiva va consta din curcan, piure de cartofi și supă supremă de pui cu turtă dulce la desert. Astronautul italian Paolo Nespoli a declarat pentru BBC Future că, pentru misiunea sa din 2010, a ales în schimb tortellini, fripturi la grătar și legume.

Toate alimentele sunt trimise în conserve sau pungi și trebuie depozitate la temperatura ambiantă. ISS nu are frigider sau congelator, așa că toate pachetele sunt liofilizate sau „termostabilizate” pentru a se asigura că au termenul de valabilitate corespunzător.

Cosmonautul sovietic Iuri Gagarin a fost prima persoană care a mâncat în spațiu în timpul singurei sale orbite în jurul Pământului la bordul capsulei sale Vostok, pe 12 aprilie 1961. El a stors pastă de vită și ficat dintr-un tub în gură, cu sos de ciocolată la desert.

FOTO: NASA

