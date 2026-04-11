Românii sunt revoltați din cauza prețurilor la ardei, ceapă și castraveți în Sâmbăta Mare

Românii sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile de Paște, iar piețele și supermarketurile sunt pline. Anul acesta oamenii sunt mai cumpătați și cumpără mai puțin din cauza scumpirilor înregistrate în ultimele luni.

Masa festivă a ajuns să coste cu 20% mai mult față de anul trecut, iar pe final de săptămână comercianții au mărit prețurile. Spre exemplu, o legătură de ceapă costă 5 lei, cea de ridichii este 4 lei, însă un kilogram de ardei gras este 30 de lei, potrivit Antena 3 CNN.

Românii sunt revoltați din cauza prețurilor la legume

„Vor să se îmbogăţească şi ăştia pe ultima sută de metri”, a spus un pensionar, care a mers într-o piaţă din Bucureşti.

Pe măsură ce se apropie prima zi de Paște, prețurile din piețe și din alte locuri au crescut în ultimele zile. Astfel, românii care și-au lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri, pentru sâmbătă, au ajuns să plătească 5 lei pentru o legătură de ceapă, 4 lei pentru usturoiul verde, iar salata a ajuns la 6 lei. Și ridichiile s-au scumpit, o legătură costând 4 lei.

Prețul pentru ardeiul gras a explodat și a ajuns la 30 de lei kilogramul. Castraveții se vând cu 25 de lei, iar pentru un kilogram de roșii plătim între 25 și 35 de lei.

La raioanele cu carne de miel bate vântul

Raioanele cu carne de miel erau goale, deși, mulți români au spus că nu vor mai cumpăra pentru că prețul este foarte mare. Un kilogram de carne de miel a crescut mult în ultima săptămână: luni era kilogramul de carne de miel 48 de lei, iar spre final de săptămână a ajuns la 54 de lei. Prețul unui miel întreg ajunge la 700 de lei.

Recomandările autorului: