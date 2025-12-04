Prima pagină » Actualitate » Românii trăiesc pe datorie, de la an la an. Guvernul împrumută alte 10 miliarde de lei, în avans, pentru necesarul din 2026

Luiza Dobrescu
04 dec. 2025, 09:14, Actualitate
Guvernul României a prins gustul traiului pe datorie. După ce a luat deja aproape 260 de miliarde de lei, împrumut, pentru a asigura necesarul de la ultima rectificare bugetară, aferent deficitului de 8,4% din PIB, în decembrie vrea să mai ia alte 10 miliarde de lei, în avans, pentru 2026. 

Potrivit unei analize realizată de Profit.ro, „România se confruntă cu o presiune semnificativă asupra bugetului din partea dobânzilor la datoria publică, dar și din cauza creșterii datoriei într-un ritm alert în ultimii ani, pe fondul politicilor fiscale iresponsabile, cu deficite bugetare foarte mari.”

Din analiza acestora mai reiese că „datoria statului român va ajunge anul acesta la 1.130 miliarde lei, 59% din PIB, iar cheltuielile cu dobânzile vor depăși în premieră 3% din PIB, urmând ca în 2026 România să devanseze chiar Grecia la ponderea în economie a cheltuielilor statului cu dobânzile. Economiștii grupului financiar Erste, care deține în România BCR, au atras atenția într-un raport recent că România are nevoie să treacă pe surplus bugetar primar (fără a lua în calcul cheltuielile cu dobânzile) pentru a stabiliza situația bugetară, avertizează analiștii grupului finanicar austriac Erste, care deține pe piața locală BCR. Potrivit acestora, costul datoriei statului este nesustenabil, în contextul în care rata dobânzii nominale este peste creșterea nominală a economiei”, mai scriu cei de la Profit.ro.

Potrivit Ministerului Finanțelor „programul indicativ de finanțare, pentru anul 2025, revizuit în luna octombrie 2025 la 259 miliarde lei, este îndeplinit în prezent în proporție de aproximativ 100%. Programul de finanțare se revizuiește la suma de aproximativ 269 miliarde lei (în creștere cu 10 miliarde lei), urmând să asigure prefinanțarea parțială a necesarului de finanțare aferent anului 2026, în conformitate cu Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2024-2026”. 

Profit.ro îl citează şi pe şeful Trezoreriei, care a declarat pentru Reuters, că necesarul de împrumut al României ar putea ajunge la 285 miliarde lei în 2026 Ștefan Nanu, șeful Trezoreriei din cadrul Ministerului Finanțelor, a declarat recent pentru Reuters că necesarul de împrumut al statului în 2026 s-ar putea situa între 275-285 miliarde lei la un deficit bugetar în intervalul 6-6,5% din PIB.

În aceşti bani nu intră şi cei 10 miliarde de lei care ar putea fi împrumutaţi până în decembrie anul acesta. În 2026, datoriile anilor precedenţi vor depăşi 155 de miliarde de lei, comparativ cu cei 99 de miliarde de lei, raportaţi la nivelul lui 2025. Ţinta de deficit bugetar ar trebui să se situeze la 6,2% din PIB, deși este vehiculat un interval de 6-6,5% din PIB, mai scriu cei de la Profit.ro.

