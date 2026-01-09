Roxana Vancea dă detalii despre copiii săi. ”Nu am treabă cu ei”

Roxana Vancea, în vârstă de 35 de ani, a oferit detalii despre cei doi copii pe care îi are cu partenerul său de viață. ”Nu am treabă cu ei”, susține vedeta.



Roxana Vancea este cunoscută ca fostă asistentă de televiziune. Roxana Vancea este căsătorită cu Dragoș, partenerul ei de viață având un băiețel care se numește Milan. Vedeta a devenit mămică pentru prima dată în luna noiembrie a anului 2021. Roxana Vancea a ales numele Zian pentru fiul ei.

Roxana Vancea a oferit câteva amănunte despre cei doi băieți ai săi pentru click.ro. Bruneta este foarte mândră că ambii copii iubesc sportul. În vacanță, Roxana Vancea a fost cu ei la schi.

Roxana Vancea dă detalii despre copiii săi. ”Sunt cuminți și mă ascultă amândoi”

”Pe Zian l-am urcat pe schiuri la 1 an și 10 luni. Am avut noroc cu instructorul că s-a pus la mintea mea și mi l-a luat și pe el. A făcut cu același instructor care l-a învățat și pe Milan să schieze. Milan are 8 ani acum și e deja profi, zboară pe pârtie!Suntem foarte mândri de amândoi și ne bucurăm tare că adoră sportul! Amândoi sunt foarte activi”, a explicat Roxana Vancea.

”Zian are 4 ani și 1 lună acum. Face înot de două ori pe săptămână și Jiujitsu, tot de două ori pe săptămână. Milan are 8 ani și face fotbal. El a început să schieze de la 5 ani. Noi nu am avut bonă niciodată pentru Zian. În primul an a stat mama cu noi până a împlinit Zian 1 an. Sunt cuminți și mă ascultă amândoi, nu am treabă cu ei”, a adăugat aceasta.