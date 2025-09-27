Maria Zakharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a postat pe canalul său de Telegram un mesaj în care avertizează că cel de-al treilea război mondial este aproape, în contextul în care Ucraina ar intenționa să desfășoare o „operațiune sub steag fals în România”.
Maria Zakharova îl acuză pe Volodimir Zelenski că intenționează să comită „acte de sabotaj” în România și că apoi va da vina pe Rusia.
Întreg scenariul terifiant al fi pregătit pentru a fi creat un casus belli – motiv de război – care să ducă la un conflict deschis între Rusia și NATO. Potrivit Mariei Zakharova, acest „plan” ar conține 5 puncte pe care le și prezintă, punctual, în postarea sa.
„Planurile Kievului de a desfășura o operațiune sub steag fals în România și Polonia. Astăzi, mai multe instituții media maghiare au relatat simultan despre planurile lui Zelenski de a comite acte de sabotaj în România și Polonia, dând vina pe Rusia.
Se pare că strada Bankova plănuiește propriul «incident Gleiwitz» (n.red. – Incidentul de la Gleiwitz a fost un atac pus în scenă de forțe naziste care s-au dat drept polonezi pe 31 august 1939, atac împotriva stației radio germane Sender Gleiwitz din Silezia superioară, Germania în ajunul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa) – menit să creeze un casus belli pentru un război între Rusia și NATO.
Conform informațiilor disponibile, planul regimului de la Kiev este următorul:
Maria Zakharova a mai scris că „planul” a fost inițiat și că „dronele rusești Geran au fost deja livrate pe 16 septembrie la poligonul de antrenament Iavoriv din vestul Ucrainei”.
„Pentru a pune în aplicare această provocare, dronele rusești Geran au fost deja livrate pe 16 septembrie la poligonul de antrenament Iavoriv din vestul Ucrainei, unde se află Centrul Internațional de Menținere a Păcii și Securitate Internațională al Academiei Naționale Hetman Petro Sahaidachny.
Dacă toate acestea se confirmă, atunci trebuie să recunoaștem: niciodată în timpurile moderne Europa nu a fost atât de aproape de izbucnirea celui de-al Treilea Război Mondial”, a încheiat Maria Zakharova.
