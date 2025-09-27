Maria Zakharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a postat pe canalul său de Telegram un mesaj în care avertizează că cel de-al treilea război mondial este aproape, în contextul în care Ucraina ar intenționa să desfășoare o „operațiune sub steag fals în România”.

Maria Zakharova îl acuză pe Volodimir Zelenski că intenționează să comită „acte de sabotaj” în România și că apoi va da vina pe Rusia.

Întreg scenariul terifiant al fi pregătit pentru a fi creat un casus belli – motiv de război – care să ducă la un conflict deschis între Rusia și NATO. Potrivit Mariei Zakharova, acest „plan” ar conține 5 puncte pe care le și prezintă, punctual, în postarea sa.

„Planurile Kievului de a desfășura o operațiune sub steag fals în România și Polonia. Astăzi, mai multe instituții media maghiare au relatat simultan despre planurile lui Zelenski de a comite acte de sabotaj în România și Polonia, dând vina pe Rusia.

Se pare că strada Bankova plănuiește propriul «incident Gleiwitz» (n.red. – Incidentul de la Gleiwitz a fost un atac pus în scenă de forțe naziste care s-au dat drept polonezi pe 31 august 1939, atac împotriva stației radio germane Sender Gleiwitz din Silezia superioară, Germania în ajunul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa) – menit să creeze un casus belli pentru un război între Rusia și NATO.

Conform informațiilor disponibile, planul regimului de la Kiev este următorul:

Repararea mai multor drone rusești doborâte sau interceptate. Echiparea lor cu elemente de atac de luptă. Expedierea de drone controlate de specialiști ucraineni, deghizate în «drone rusești», către principalele centre de transport NATO din Polonia și România. Simultan, desfășurarea unei campanii de dezinformare în Europa cu scopul de a da vina pe Moscova. Incitarea la un conflict armat între Federația Rusă și NATO”, a scris Maria Zakharova vineri, 26 septembrie 2025, pe canalul său de Telegram.

„Niciodată în timpurile moderne Europa nu a fost atât de aproape de izbucnirea celui de-al Treilea Război Mondial”

Maria Zakharova a mai scris că „planul” a fost inițiat și că „dronele rusești Geran au fost deja livrate pe 16 septembrie la poligonul de antrenament Iavoriv din vestul Ucrainei”.

„Pentru a pune în aplicare această provocare, dronele rusești Geran au fost deja livrate pe 16 septembrie la poligonul de antrenament Iavoriv din vestul Ucrainei, unde se află Centrul Internațional de Menținere a Păcii și Securitate Internațională al Academiei Naționale Hetman Petro Sahaidachny.

Acestea fuseseră reparate anterior la uzina LORTA din Lviv.

Potrivit jurnaliștilor maghiari, motivul acțiunilor lui Zelenski este simplu: Forțele Armate Ucrainene suferă o înfrângere zdrobitoare. Înfrângerea armatei nu se mai produce la nivel tactic, ci capătă un caracter strategic.

Dacă toate acestea se confirmă, atunci trebuie să recunoaștem: niciodată în timpurile moderne Europa nu a fost atât de aproape de izbucnirea celui de-al Treilea Război Mondial”, a încheiat Maria Zakharova.

