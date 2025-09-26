Vizita lui Erdoğan în SUA. „Turcia, factorul decisiv cu care Trump vrea să colaboreze în Siria” / „Cei doi lideri ocolesc convențiile diplomatice”

Întâlnirea de la Casa Albă a fost dominată de relația personală pozitivă dintre Erdoğan și Trump. Dar, chiar și dincolo de relația lor personală, Erdoğan și Trump împărtășesc o convergență de interese în Orientul Mijlociu, potrivit experților de la Atlantic Council.

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan s-a întâlnit, joi, cu președintele american Donald Trump. Aceasta a fost prima vizită a lui Recep Tayyip Erdoğan la Casa Albă în ultimii șase ani.

Viziunea Turciei asupra responsabilității regionale se aliniază cu strategia administrației Trump de a „delega” sarcini aliaților locali.

Acest lucru este evident în Siria, unde Donald Trump a ridicat sancțiunile pentru a permite partenerilor regionali să contribuie la reconstrucție.

Multe probleme din relația bilaterală dintre SUA și Turcia rămân nerezolvate, cum ar fi discuțiile blocate de mult timp privind vânzările de avioane de vânătoare F-35 de către SUA către Ankara, sancțiunile americane împotriva Turciei și cererea lui Trump ca țările NATO, inclusiv Turcia, să nu mai cumpere petrol rusesc.

„Erdoğan solicită sprijinul SUA pentru un mecanism de securitate între Israel și Siria”

Pentru Trump – notează Ömer Özkizilcik, cercetător nerezident pentru Proiectul Siria în cadrul Programelor pentru Orientul Mijlociu ale Atlantic Council -, „Turcia este factorul decisiv cu care dorește să colaboreze în Siria”.

Ca urmare a acestei gândiri, proiecte de investiții turco-americano-qatareze la scară largă în Siria sunt deja în curs de desfășurare.

„Erdoğan și Trump sunt cunoscuți pentru că ocolesc convențiile diplomatice în favoarea înțelegerilor personale. În acest fel, vizita lui Erdoğan la Casa Albă nu numai că a îmbunătățit relațiile dintre SUA și Turcia, dar aparent a produs și un impuls pozitiv în Siria.

În Siria, Erdoğan solicită sprijinul SUA pentru un mecanism de securitate între Israel și Siria, menit să atenueze impactul destabilizator al atacurilor israeliene. Din perspectiva Ankarei, acțiunile israeliene nu numai că subminează stabilitatea siriană, dar slăbesc și Damascul în negocierile sale cu Forțele Democratice Siriene (SDF).

SDF este dominată de Unitățile de Protecție a Poporului (YPG), ramura siriană a grupării Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale a Turciei.

Bazându-se pe apelul recent al liderului PKK, Abdullah Öcalan, aflat în închisoare, ca gruparea să depună armele, Ankara favorizează o soluționare politică în nord-estul Siriei, care ar integra SDF în statul sirian.

Judecând după declarația lui Barrack — care este și trimisul special pentru Siria — Erdoğan și Trump sunt de acord asupra necesității ca SDF să implementeze acordul din 10 martie cu Damasc, încorporând forțele sale în guvern. Într-un fel, întâlnirea dintre Erdoğan și Trump i-a dat putere președintelui sirian Ahmed al-Sharaa în negocierile cu SDF”, scrie Ömer Özkizilcik.

Trump aprobă influența regională a lui Erdoğan?

La rândul său, Grady Wilson – director adjunct la Programul pentru Turcia al Consiliului Atlantic – atrage atenția că, în conferința de presă comună a celor doi lideri, Trump a fost cel mai mult prezent.

„Trump a fost superficial în ceea ce privește detaliile și nu s-a angajat în privința problemelor dificile la care Turcia și Statele Unite lucrează de ani de zile, de la sistemele de apărare la Siria și Gaza.

Dar Trump a recunoscut influența regională tot mai mare a Turciei. Remarcile lui Trump le subliniază pe cele făcute de trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, la New York la începutul acestei săptămâni.

Steve Witkoff a menționat că se consultă în mod regulat cu factori de decizie cheie din politica turcă, inclusiv ministrul de externe Hakan Fidan și șeful serviciilor de informații Ibrahim Kalin, pe teme precum securitatea Mării Caspice și a Mării Negre.

Având în vedere peisajul geopolitic actual, există motive întemeiate să credem că este vorba de mai mult decât simple vorbe. Turcia și-a consolidat influența și poziția în toate regiunile în care a intervenit direct în ultimii ani, cel mai dramatic în Siria, dar și în Libia și Caucazul de Sud.

Și, așa cum a remarcat Trump în conferința de presă, puțini alți șefi de stat pot revendica, în același timp, respectul președintelui rus Vladimir Putin și al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Detaliile legate de locul și modul în care Turcia și Statele Unite vor colabora în viitor, precum și de tehnologia de apărare americană care va ajunge în Turcia, trebuie încă stabilite cu ușile închise și puse în aplicare pe parcursul a luni și ani.

Cu toate acestea, întâlnirea (n.red. – dintre Trump și Erdoğan) ar trebui să genereze optimism pentru viitorul relațiilor SUA-Turcia, deoarece aceștia au demonstrat o înțelegere comună potrivit căreia acțiunea coordonată este în beneficiul ambilor aliați NATO”, a scris și Grady Wilson.

Foto main – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI: