Timp de peste trei decenii, Dmitri Kozak a fost unul dintre cei mai de încredere mediatori ai lui Putin în relațiile cu țările post-sovietice. Dar războiul din Ucraina i-a făcut serviciile inutile.

Pe 18 septembrie, Vladimir Putin a acceptat demisia adjunctului șefului de cabinet al Kremlinului, Dmitri Kozak, care fusese alături de el încă de la începutul carierei politice a președintelui la Sankt Petersburg, în anii `90.

invazia declanșată în data de 24 februarie 2022

Aparent, decizia de a demisiona a fost a lui Kozak, numai că zvonurile despre plecarea sa circulau de ceva vreme, notează jurnalistul Vladimir Solovyov – specializat în rela țiile Rusiei cu statele post-sovietice – într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace .

„Kozak a devenit cunoscut pentru aparenta sa opoziție față de invadarea Ucrainei de către Rusia. La infama reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei din 21 februarie 2022 – cu trei zile înainte ca tancurile rusești să treacă granița – se presupune că el s-a opus acțiunii militare”, continuă Solovyov.

„Kozak l-a întâlnit pe Putin când lucrau amândoi la Sankt Petersburg, în anii `90”

Discursul anti-război al lui Kozak nu a fost niciodată publicat. Conform unor scurgeri de informații din presă, acesta a vorbit timp de aproximativ patruzeci de minute, deși cuvintele sale au fost decupate din versiunea televizată.

Cu toate acestea, transcrierea întâlnirii de pe site-ul Kremlinului sugerează că opinia sa a mers împotriva curentului: a fost singura persoană prezentă care nu a spus că Rusia ar trebui să recunoască independența așa-numitelor Republici Populare Donețk și Republici Populare Luhansk sau să anexeze estul Ucrainei.

„De la începutul războiului la scară largă, Kozak nu a apărut în public și nici nu a făcut vreo declarație. Nu a fost inclus în delegația rusă pentru discuțiile cu Ucraina în Belarus sau ulterior la Istanbul. Dacă e să dăm crezare presei occidentale, Kozak consideră invazia la scară largă o greșeală și a încercat să-l convingă pe Putin să pună capăt luptelor.

Deși se pare că decizia de a demisiona a fost chiar a lui Kozak, nu știm acest lucru cu siguranță. Dacă este adevărat, poate că a fost pentru că și-a dat seama că războiul însemna că nu mai era nevoie de abilitățile sale de negociere.

Avocat de profesie, Kozak l-a întâlnit pe Putin când lucrau amândoi la Sankt Petersburg, în anii `90.

Când Putin a fost ales președinte, Kozak s-a mutat la Kremlin.

Prima sa misiune majoră de politică externă a venit la scurt timp după aceea: să încerce să găsească o soluție la conflictul dintre Moldova și provincia sa separatistă Transnistria.

Când președintele moldovean de atunci, Vladimir Voronin, i-a cerut lui Putin să ajute la reluarea negocierilor în 2003, Putin l-a pus la conducere pe Kozak, preferându-l diplomaților ruși”, mai scrie Vladimir Solovyov.

De ce a aruncat Kozak cu pachetul de țigări în Smirnov

Între iulie și noiembrie 2023, Kozak s-a angajat într-o diplomație intensă, călătorind între Moscova, Chișinău, Kiev și Tiraspol. Cel mai mare obstacol în calea unificării s-au dovedit a fi autoritățile transnistrene, iar Igor Smirnov, liderul de la Tiraspol, nu s-a temut să se opună Moscovei.

„În timpul uneia dintre vizitele lui Kozak, Smirnov a spus că Transnistria există de treisprezece ani – și va exista cel puțin tot atât de mult timp. Reacția lui Kozak a fost să arunce un pachet de țigări în el.

Cu toate acestea, până la sfârșitul acelui an, a apărut un plan pentru rezolvarea conflictului. Planul respectiv era cunoscut sub numele de Memorandumul Kozak.

Acesta prevedea ca Moldova să devină o federație care să includă Transnistria ca regiune autonomă cu drepturi suplimentare.

De asemenea, Moldova trebuia să fie neutră și complet demilitarizată.

În cele din urmă, atât rusa, cât și limba moldovenească urmau să fie limbi de stat, iar noua țară unificată urma să aibă o prezență militară rusă până în 2020.

Putin plănuia să zboare în Moldova pentru semnarea documentului, când Voronin s-a retras în ultimul moment. Conform versiunii evenimentelor larg acceptate la Moscova, liderul moldovean și-a schimbat părerea sub presiunea țărilor occidentale. Voronin însuși spune că Moscova a încercat să impună condiții de ultim moment.

Acest eșec, însă, nu a avut un impact asupra poziției interne a lui Kozak.

Ulterior, a fost numit trimisul lui Putin în Districtul Federal de Sud, care includea și Caucazul de Nord, o zonă problematică.

În acest rol, Kozak a supravegheat pregătirile pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 de la Soci și a fost responsabil de integrarea Crimeei după anexarea acesteia de la Ucraina.

În timpul perioadei «Crimeea» a lui Kozak, el a sugerat organizarea unui al doilea referendum în peninsula disputată – și invitarea unor observatori internaționali de data aceasta pentru a încerca să obțină recunoașterea internațională a dominației ruse. Putin nu i-a dat undă verde”, mai scrie Vladimir Solovyov.

„ Nu fusese planul lui Kozak să deschidă calea pentru alegerea Maiei Sandu ”

În 2018, Kozak a fost din nou numit la conducerea supravegherii spațiului post-sovietic și i s-a oferit o nouă oportunitate de a aborda problema Transnistriei. De data aceasta, el a contribuit la sfârșitul regimului oligarhic al lui Vladimir Plahotniuc, presând partidul socialist pro-Moscova din Republica Moldova să intre într-o coaliție cu partidele pro-occidentale.

„Nu fusese planul lui Kozak să deschidă calea pentru alegerea Maiei Sandu, pro-occidentale, ca președinte al Republicii Moldova, ceea ce s-a și întâmplat ulterior.

În schimb, el încerca să reseteze guvernul din Republica Moldova ca prim pas către un nou proces de pace. Cu alte cuvinte, a avut un succes pe jumătate.

Kozak a fost, de asemenea, profund implicat în negocierile cu Ucraina. El s-a certat cu consilierul prezidențial Vladislav Surkov, care a fost însărcinat cu supravegherea negocierilor cu Kievul în urma revoluției Euromaidan din 2014 și l-a înlocuit în 2020.

După alegerea lui Volodimir Zelenski ca președinte al Ucrainei în 2019, Kremlinul a crezut că există o fereastră pentru implementarea Acordurilor de la Minsk care vizau încheierea conflictului din Donbas (în special, acestea sunt destul de similare cu Memorandumul Kozak al Moldovei).

Kozak a reușit să construiască o relație bună de lucru cu șeful de cabinet al lui Zelenski, Andriy Yermak.

Cu toate acestea, perioada de lună de miere nu a durat mult și a devenit curând clar că Ucraina nu avea de gând să îndeplinească cerințele Moscovei”, amintește Vladimir Solovyov.

Kozak, î nlocuit cu Serghei Kiriyenko , p rim-adjunctul șefului de cabinet al lui Putin

Când Rusia a început să mute trupe la granița cu Ucraina, Kozak a făcut un ultim efort pentru a opri escaladarea.

„Ideea lui era simplă: să găsească o rezoluție rapidă a problemei Transnistriei printr-un acord direct între Chișinău și Tiraspol, sperând că acesta ar putea fi atât un model pentru Ucraina, cât și o modalitate de a convinge Occidentul că discuțiile directe dintre Kiev și statele rebele susținute de Rusia din estul Ucrainei vor da rezultate.

Graba cu care Kozak a condus această rundă de diplomație moldovenească dă impresia că știa că se pregătește un război în Ucraina.

Cu toate acestea, Kozak nu a reușit să obțină un acord cu Moldova, iar după întâlnirile sale nereușite cu Yermak la Paris, la începutul anului 2022, Putin a optat pentru o soluție militară în Ucraina.

De la începutul invaziei la scară largă, Rusia nu a intrat în negocieri substanțiale cu fostele țări sovietice care privesc spre Occident. Și dacă nu există negocieri, asta înseamnă că nu este nevoie de un negociator experimentat precum Kozak.

Prim-adjunctul șefului de cabinet al lui Putin, Serghei Kiriyenko, a primit sarcina de a supraveghea spațiul post-sovietic pentru Kremlin. Iar Kiriyenko nu are nicio intenție de a se angaja în negocieri”, încheie Vladimir Solovyov analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

