Rusia se retrage de la Cupa Mondială de gimnastică ritmică de la Cluj-Napoca și cere sancționarea României

Echipa Rusiei de gimnastică ritmică s-a retras din etapa Cupei Mondiale de la Cluj-Napoca, acuzând organizatorii de încălcarea regulamentului, după ce edilul Emil Boc a anunțat că imnul și drapelul Rusiei nu vor fi folosite în cadrul competiției. Federația Rusă anunță că a informat organismele sportive internaționale în legătură cu acest incident. De asemenea, Moscova acuză Bucureștiul că transformă sportul într-un „ostatic al conjuncturii politice” și un instrument de răspundere colectivă.

Rusia se retrage de la Cupa Mondială Challenge de gimnastică ritmică de la Cluj

Cluj-Napoca se pregătește să organizeze, între 26 și 28 iunie 2026, Cupa Mondială de gimnastică ritmică, competiție care a ajuns deja în centrul unui scandal. Federaţia internaţională de gimnastică (World Gymnastics) a ridicat la finele luni mai restricţiile impuse ruşilor şi belaruşilor după debutul ofensive ruse în Ucraina, în 2022, permiţându-le astfel gimnaştilor din cele două ţări să-şi folosească imnul şi culorile naţionale.

Totuși, autorităţile din Cluj-Napoca au informat verbal echipa rusă că „drapelul rusesc nu va fi arborat şi imnul naţional nu va fi intonat în cazul în care gimnastele ruse vor câştiga”, transmite Federaţia Rusă de Gimnastică într-un comunicat oficial.

Federația Rusă de Gimnastică a susținut că măsura contravine deciziilor adoptate în luna mai de Federația Internațională de Gimnastică (FIG) și de Uniunea Europeană de Gimnastică privind eliminarea restricțiilor anterioare aplicate sportivilor ruși și restabilirea deplină a drepturilor acestora.

„Sportivii ruși au fost nevoiți să renunțe la participarea la competiția de gimnastică ritmică FIG World Challenge Cup, desfășurată în perioada 26–28 iunie 2026 la Cluj-Napoca, ca urmare a poziției părții române, care nu a asigurat posibilitatea participării depline a echipei naționale a Rusiei, în pofida deciziilor Federației Internaționale de Gimnastică (FIG) din 17 mai 2026 și ale Uniunii Europene de Gimnastică (European Gymnastics) din 24 mai 2026 privind anularea măsurilor restrictive aplicate anterior (Ad-Hoc Rules) și restabilirea deplină în drepturi a sportivilor ruși.

Autoritățile locale au refuzat să ofere delegației noastre posibilitatea de a evolua sub Drapelul de Stat al Federației Ruse și cu intonarea Imnului de Stat al Federației Ruse. Acest fapt contravine principiilor fundamentale ale Cartei Olimpice, care prevăd egalitatea participanților la competițiile sportive și inadmisibilitatea discriminării pe criterii de cetățenie sau apartenență națională. Sportul este menit să unească popoarele, să consolideze înțelegerea reciprocă și să servească păcii, nu să devină ostatic al conjuncturii politice și instrument al răspunderii colective.

Gimnaștii ruși sunt, de-a lungul a numeroase decenii, lideri recunoscuți ai sportului mondial, iar performanțele lor au adus o contribuție neprețuită la dezvoltarea gimnasticii ritmice. Regretăm sincer că suporterii europeni au fost din nou privați de posibilitatea de a urmări performanțele excepționalilor sportivi ruși.

Le urăm gimnaștilor noștri, antrenorilor și întregii delegații ruse tărie de caracter, noi victorii strălucite și rezultate remarcabile la viitoarele competiții internaționale”, transmite Biroul de Presă al Ambasadei Federației Ruse la București.