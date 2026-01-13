Cât îi costă pe turiști taxa de promovare pe Valea Prahovei, în 2026. Vor exista tarife suplimentare la cazare și chiar restaurante sau baruri

Vești proaste pentru turiștii care aleg să își petreacă vacanțele pe Valea Prahovei, în acest an. Autoritățile locale au decis să mențină – și în 2026 – taxele speciale de promovare turistică a localităților. Astfel, vor exista costuri suplimentare la cazare, pentru accesul în muzee, iar în unele cazuri chiar și în restaurante sau baruri. Sumele colectate astfel la Sinaia, Bușteni și Azuga vor fi destinate pentru promovarea turistică a localităților.

Sinaia

De exemplu, taxa pentru promovarea localității Sinaia este destinată inclusiv pentru organizarea de evenimente care să atragă turiști, pentru achiziționarea de materiale informative, dar și pentru sprijinirea agenților economici din turism. În acest oraș, taxa de promovare turistică este de 1,5% din tariful de cazare, exclusiv TVA, pentru fiecare noapte petrecută în stațiune.

Taxa specială pentru promovarea turistică este percepută și pentru accesul la muzee și case memoriale, în acest caz taxa fiind de 3% din valoarea biletelor, atât pentru tururile ghidate, cât și pentru cele neghidate.

De asemenea, tot la capitolul „promovare turistică”, unitățile de alimentație publică sunt taxate cu 0,75% din venituri, fără TVA, atât în cazul restaurantelor din cadrul structurilor de cazare, cât și al celor independente.

Bușteni

La Bușteni, taxa de promovare turistică este stabilită la 30 de lei/cameră/an, în 2026. În cazul muzeelor, se percepe suplimentar o taxă de 2% din valoarea tarifelor de acces, destinată aceluiași scop de promovare a localității.

Azuga

În Azuga, taxa hotelieră pentru promovarea turistică este de 2% din încasările obținute din cazare, fără TVA. Taxa trebuie achitată lunar, până la data de 10 a lunii următoare. Pe lângă acest procent, există și o taxă fixă de 30 de lei/cameră/an, precum și o taxă de 2% din tarifele de acces la muzee.

