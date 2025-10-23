S-a aflat cine este bărbatul drogat care a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei. Are o carieră de peste două decenii în MEDICINĂ

Incidentul petrecut în noaptea de miercuri spre joi la Ambasada Rusiei din București are în prim-plan un renumit medic stomatolog, în vârstă de 53 de ani. Acesta a fost oprit de jandarmi după ce a încercat să lovească poarta instituției diplomatice. Testele antidrog au indicat prezența a două substanțe interzise, benzodiazepină și amfetamină.

Bărbatul care a încercat să intre cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei din sectorul 1 al Capitalei este Bogdan Mătușoiu, un cunoscut medic stomatolog și proprietar al unei clinici private din București, potrivit unor surse judiciare. Născut în 1972, medicul are o carieră de peste două decenii în domeniul stomatologic.

Incidentul a avut loc în noaptea de 23 octombrie 2025, în jurul orei 03:15. Potrivit Jandarmeriei Capitalei, bărbatul a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto a misiunii diplomatice, însă a fost oprit la timp de jandarmul aflat în post.

„Jandarmul aflat în postul de pază l-a somat verbal, reușind să-l oprească. În continuare, a solicitat sprijin, iar în scurt timp, la fața locului au ajuns două echipaje de jandarmerie și unul de intervenție antiteroristă din cadrul SRI. La vederea acestora, persoana a încercat să fugă cu autovehiculul din zona obiectivului, însă a fost blocată de echipajele venite în sprijin. La somațiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul și a fost imobilizat”, a transmis instituția.

Medic stomatolog drogat și cu permisul suspendat

În urma verificărilor efectuate de Poliția Rutieră, s-a constatat că Mătușoiu avea permisul de conducere suspendat. Testele antidrog au confirmat prezența benzodiazepinei și a amfetaminei, două substanțe interzise.

Bărbatul a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea probelor biologice, apoi la sediul Brigăzii Rutiere pentru continuarea anchetei și dispunerea măsurilor legale.

„Securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol și nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale importante”, a precizat Jandarmeria.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și motivele pentru care medicul a recurs la acest gest periculos.