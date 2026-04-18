S-au încăierat activistele #rezist. Susținătoarele lui Nicușor Dan au ajuns să se acuze că sunt controlate politic. Angi Șerban, atac direct la Dana Hering: "Mi-a dat bloc postaca de partid"

Tensiuni majore în tabăra #rezist, după ce două dintre cele mai sonore voci ale mișcării, Angi Șerban și Dana Hering, au ajuns să se atace public. Ceea ce părea, până recent, un front comun de susținere pentru Nicușor Dan s-a transformat într-un conflict deschis. Acum, Angi Șerban lansează acuzații directe la adresa Danei Hering, sugerând că aceasta ar acționa la comandă politică.

Tensiuni în tabăra #reziștilor. Angi Șerban și Dana Hering, în scandal pe Facebook. Cum s-a ajuns aici?

Isteria din tabăra #rezist a început acum mai bine de o săptămână, imediat după ce Nicușor Dan a acceptat propunerile lui Radu Marinescu – ministrul Justiției – pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT.

Înainte de conferința de presă susținută de Nicușor Dan, #reziștii s-au aliniat cuminți în spatele președintelui României și i-au susținut, la unison, deciziile.

Câteva ore mai târziu, aceștia au început să îl conteste pe rețelele de socializare. După ce l-a etichetat pe Nicușor Dan drept „labil”, „trădător”, „infractor” și „nenorocit”, activista Angi Șerban a luat-o la țintă și pe Dana Hering, una dintre liderele taberei #rezist.

Într-o postare publică pe pagina sa de Facebook, Angi Șerban a lansat un atac direct la adresa Danei Hering și spune despre aceasta că este ”controlată politic”. Deși în mesajul său nu menționa numele Danei Hering, activista a lăsat în secțiunea de comentarii o poză cu aceasta, pe care a numit-o ”mamai ‘ mea”.

„Mi-a dat block postaca de partid care postează la comandă. N-a suportat critica.  Bineee, ea avea comentariile limitate de mult, viteaza. În orice caz, că e și ultima dată când mai vorbesc despre asta – femeia este controlată politic. Nu uitați că i-a luat o zi să spună ceva de numirile procurorilor și implicit de Nicușor. Și-a negociat poziția. Dacă vreți să fiți sectanți, go for it, dar nu mă băgați și pe mine în asta”, a scris Angi Șerban pe pagina sa de Facebook.

Aluzia făcută de activista Șerban este cel puțin surprinzătoare, dacă ne gândim la susținerea de care s-a bucurat șeful statului din partea rețelei #rezist.

Dana Hering, ”controlată politic”? Cum era surprinsă, în urmă cu un an, la petrecerea de la Palatul Cotroceni, cu ocazia învestirii lui Nicușor Dan în funcția de președinte

În luna mai a anului trecut, la câteva săptămâni de la câștigarea alegerilor, Administrația Prezidențială a organizat o petrecere cu ștaif în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, cu ocazia învestirii lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României.

Invitații, care mai de care, de la vedete TV, influenceri, cântăreți, până la politicieni și deținători de funcții importante în stat, s-au înfruptat din protocolul oferit de Administrația Prezidențială.  Cine nu putea lipsi de la un asemenea eveniment? Influencerii din social media, Dana Hering, Gojira (George Dorin Andreescu), Lucian Mîndruță sau Radu Hossu s-au numărat printre cei ”norocoși”. Hering chiar a apărut într-o poză de grup, în curtea Palatului Cotroceni.

Dana Hering la Cotroceni

Dacă până de curând cele două aproape că se luau la întrecere în a-și doveni susținerea pentru Nicușor Dan, acest lucru s-a schimbat, treptat.

Mîndruță și sarmalele

Angi Șerban, la protestul din Piața Victoriei, după documentarul Recorder despre ”justiția coruptă”

În decembrie, sute de persoane au protestat în Piața Victoriei ca reacție la documentarul Recorder despre corupția din sistemul de justiție.

La eveniment a participat și activista Angi Șerban, figură controversată din „armata” „reziștilor”. Aceasta a fost cercetată penal, după ce a publicat pe Facebook mesaje considerate instigatoare la ură.

Angi Șerban și Marian Rădună, prezenți la protestul de la Cotroceni

Angi Șerban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Să-ți iei la revedere de la mandatul 2, trădătorule. Ai ales tabăra infractorilor, nenorocitule”

Câteva luni mai târziu, decizia lui Nicușor Dan de a accepta propunerile lui Radu Marinescu – ministrul Justiției – pentru șefiile Parchetului General, DNA și DIICOT a adus isterie în tabăra #rezist.

Prezentă la protest alături de Marian Rădună, un alt susținător al președintelui, activista Angi Șerban l-a etichetat pe Nicușor Dan drept „labil”. Dar nu s-a oprit aici, pentru că președintele României – idolul #rezist și Declic, a fost numit și „trădător”, „infractor” și „nenorocit”.

A îngropat Justiția definitv labilul ăsta de Nicușor Dan.

„Gata, s-a terminat. Așa se luptă el cu corupția, punând-o Procuror General pe nenorocita aia incompetentă care ascundea probele din dosarele popilor pdf-ili.

Voineag care a nenorocit DNA, Florența.
Și noi ne-am luat amenințări cu moartea pt. terminatul ăsta.
De-aia era el nervos pe noi la Cotroceni. Că avea de livrat.
Să-ți iei la revedere de la mandatul 2, trădătorule. Ai ales tabăra infractorilor, nenorocitule.
Aia cu CNA și Realitatea a fost diversiune. Să vă faceți bagajele și hai să ne cărăm din jegul ăsta de țară! Nu are rost. Să rămână ei cu ei”, a scris Angi Șerban pe pagina sa de Facebook.

