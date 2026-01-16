Salariul unui curier Glovo în 2026, veniturile pe lună în funcție de programul de lucru

Traficul infernal, dar și lipsa de timp sunt adesea factori care influențează românii să nu mai meargă la cumpărături și apelează tot mai des la firmele de livrări. Adesea, mulți s-au întrebat ce salariu are un livrator Glovo în anul 2026. Deși pare o meserie unde este multă libertate, ea vine cu responsabilități mari. Curierii sunt cei care decid cât vor să lucreze și cât efort vor să depună, iar venitul este direct proporțional cu munca. Este un job flexibil pentru cei care vor să își gestioneze singuri programul și să profite de perioadele aglomerate de comenzi.

Cât câștigă un curier Glovo în 2026

Tot mai multe persoane aleg să fie livratori Glovo, inclusiv cei care vin din alte țări, felxibilitatea meseriei și posibilitatea de a își crește venitul în funcție de efortul depus sunt principalele criterii care îi atrag. Pentru mulți, jobul acesta reprezintă o oportunitate ideală de a câștiga rapid și corect, fără a fi nevoie de experiență anterioară sau de un program fix.

În 2026, aceste câștiguri variază în funcție de mai mulți factori, precum orașul în care activează, numărul orelor petrecute la muncă, dar și frecvența comenzilor. Estimările au indicat un venit lunar între 6.000 și 10.000 de lei, cu valori medii raportate lunar la aproximativ 1.476 euro/lună.

Statisticile salariale disponibile la data de 14 ianuarie 2026 arată că un livrator poate avea un salariu anual de 17.712 euro.

În orașe precum București sau Timișoara, unde cererea este mai mare, un curier poate să ajungă la câștiguri apropiate de limita superioară a intervalului. În schimb, situația diferă în orașele mai mici sau în perioadele în care nu sunt comenzi, venitul lunar poate să atingă pragul minim.

Livratorii cu bicicletă sunt mult mai avantajați

Pe lângă bani, meseria de livrator aduce și avantajul de a fi în mișcare și de a cunoaște orașul. Nu ai un birou fix și nici nu stai blocat între patru pereți, ceea ce îl face ideal pentru cei cărora le place activitatea fizică. Poți să își organizezi singur programul: dacă ai timp liber seara sau dimineața, îl poți transforma în ore de lucru, iar câștigul va reflecta cât de implicat ești.

„Câştig aproximativ 6.000 de lei pe lună. Lucrez undeva la 5 ore pe zi. La Glovo dai comision la flotă 10%. Sunt mulţi cu bicicleta care fac mai mulţi bani decât cei cu maşina. Pe bicicletă, automat duci mai puţine comenzi, dar nu ai cheltuieli, şi atunci rămâni cu toţi banii pe care îi faci, după ce scad comisionul şi taxele”, a declarat un curier din Brașov, potrivit BZI.

