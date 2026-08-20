Prima pagină » Actualitate » Salvați Copiii și World Vision România solicită Guvernului menținerea burselor sociale pentru elevi și în perioada vacanțelor

Salvați Copiii și World Vision România solicită Guvernului menținerea burselor sociale pentru elevi și în perioada vacanțelor

Elena Popescu
Salvați Copiii și World Vision România solicită Guvernului menținerea burselor sociale pentru elevi și în perioada vacanțelor
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Organizația Salvați Copiii a solicitat, miercuri, Ministerului Educației și Cercetării să elimine prevederea privind acordarea burselor sociale doar în perioada cursurilor școlare și să permită ca acestea să fie acordate pe tot parcursul anului.

„Sărăcia nu intră în vacanţă odată cu şcoala. Familiile trebuie să asigure în continuare hrana, îmbrăcămintea, produsele de igienă, accesul la internet şi condiţiile minime de locuire. Pentru unii copii, vacanţa înseamnă şi pierderea temporară a mesei ori a altor forme de sprijin oferite prin şcoală. În acelaşi timp, în lunile de vară încep cheltuielile pentru întoarcerea la cursuri: rechizite, haine, încălţăminte şi transport. Regretăm faptul că Guvernul României priveşte bursa socială ca pe o recompensă pentru zilele în care copilul stă în bancă”, arată Salvaţi Copiii.

De asemenea, și World Vision România solicită menținerea burselor sociale pentru elevi și în perioadele de vacanță.

”Bursa socială se adresează elevilor aflați în situații de vulnerabilitate socioeconomică și reprezintă, pentru familiile cu venituri reduse, un sprijin financiar important pentru creșterea și educația copiilor.

Bursele sociale au, în același timp, un rol important în susținerea participării la educație. Sărăcia și deprivarea materială se traduc pentru copii în bariere concrete: dificultatea familiei de a asigura hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte, rechizite sau transport și, în cazul adolescenților din comunități rurale izolate, costurile suplimentare asociate continuării studiilor la un liceu aflat la distanță de casă.

Din experiența de peste trei decenii a World Vision România în comunități rurale vulnerabile, abandonul școlar este rareori rezultatul unui singur factor. El apare, de regulă, pe fondul acumulării unor dezavantaje, printre care venituri insuficiente, rezultate școlare slabe, acces limitat la sprijin educațional, distanța față de școală sau presiunea ca adolescentul să muncească și să contribuie la veniturile familiei”, explică World Vision România cererea.

Guvernul vrea să taie bursele sociale pe perioada vacanțelor școlare

Un proiect de Hotărâre de Guvern pus în dezbatere publică pe 17 august prevede, în forma actuală, eliminarea plății burselor sociale pe perioada vacanțelor școlare.

Schimbarea nu este însă explicată în nota de fundamentare care însoțește proiectul. Documentul prezintă modificările privind tipurile și cuantumul burselor, dar nu menționează explicit faptul că elevii beneficiari ai burselor sociale nu ar mai urma să primească acești bani în vacanțe. În prezent, metodologia în vigoare prevede clar că bursa socială se acordă și în perioada vacanțelor școlare.

Ce prevede acum metodologia

Potrivit HG 732/2025, care stabilește metodologia-cadru pentru acordarea burselor, articolul 15 prevede că bursele sociale sunt plătite inclusiv pe durata vacanțelor.

Există însă câteva situații în care elevii nu beneficiază de bursă socială în vacanța de vară. Printre aceștia se numără elevii care nu au promovat anul școlar, cei corigenți care au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate și absolvenții de gimnaziu care nu au fost admiși la liceu sau în învățământul profesional. Prin urmare, regula actuală este că bursa socială continuă să fie acordată în vacanțe, cu excepțiile stabilite explicit în metodologie.

Ce se schimbă în proiectul Ministerului Educației

Noua variantă pusă în dezbatere publică modifică însă această regulă. Proiectul prevede că bursele de merit, bursele sociale și bursele tehnologice se acordă „în fiecare an școlar, în perioada cursurilor școlare, inclusiv în perioada pregătirii practice”.

În forma actuală, art. 15 alin. (1) din HG 732/2025 prevede clar: „Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare.” Regula avea excepții punctuale, prevăzute la alin. (2): elevii care nu au promovat anul școlar, cei corigenți cu peste 20 de absențe nemotivate sau absolvenții de gimnaziu neadmiși în liceu sau învățământul profesional nu primeau bursa socială pe durata vacanței de vară, iar alin. (5) reglementa decizia de retragere a bursei în aceste situații.

Proiectul de HG înlocuiește complet acest text. Punctul 9 al articolului unic prevede: „(1) Bursele sociale se acordă conform prevederilor art. 5.”, arată edupedu.ro.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT „Victoria Coaliției antihitleriste” în România, sărbătorită de rusofilii din Iași vineri, 21 august/. Cine sunt invitații de onoare
09:41
„Victoria Coaliției antihitleriste” în România, sărbătorită de rusofilii din Iași vineri, 21 august/. Cine sunt invitații de onoare
ECONOMIE Magneziul de la Rășinari va fi scump, dar strategic pentru Europa. Ce spune un cercetător după ce a analizat proiectul minei
09:31
Magneziul de la Rășinari va fi scump, dar strategic pentru Europa. Ce spune un cercetător după ce a analizat proiectul minei
CONTROVERSĂ Tudor Chirilă, specialist și în Constituție. Activistul politic critică întâlnirea Bolojan-Tănăsescu și pune sub semnul întrebării deciziile CCR
09:14
Tudor Chirilă, specialist și în Constituție. Activistul politic critică întâlnirea Bolojan-Tănăsescu și pune sub semnul întrebării deciziile CCR
SPORT Dinamo – FCSB se joacă în București, pe „Arcul de Triumf”. Prețuri uriașe la bilete
08:59
Dinamo – FCSB se joacă în București, pe „Arcul de Triumf”. Prețuri uriașe la bilete
INVESTIȚIE Mircea Geoană investește în energie. Noi centrale pe gaze, de aproape 390 MW, sunt pregătite în România
08:31
Mircea Geoană investește în energie. Noi centrale pe gaze, de aproape 390 MW, sunt pregătite în România
INCIDENT Jaf ca-n filme în Timiș. Falși polițiști au furat 90.000 de lire sterline dintr-o mașină
08:30
Jaf ca-n filme în Timiș. Falși polițiști au furat 90.000 de lire sterline dintr-o mașină
Mediafax
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil din București: 'M-au obligat să..'
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Adevarul
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret
Mediafax
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Click
Detalii cutremurătoare despre drama medicului rezident care s-a sinucis. Ce se întâmpla în viața lui
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Cancan.ro
500 lei în plus, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Care sunt cele 2 condiții
Ce se întâmplă doctore
Îl mai ții minte pe Vierme de la Animal X? Cum arată acum, la 42 de ani, și cu ce se ocupă! E schimbat total și mulți nu l-au mai recunoscut
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Care e cel mai economic model Dacia pe termen lung: GPL, hibrid sau electric?
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Suedezul care a creat chimia modernă
TRAGEDIE Tragedie aviatică în Kenya: șeful spionajului din Ecuador și cinci americani au murit după ce un elicopter cu turiști s-a prăbușit
09:26
Tragedie aviatică în Kenya: șeful spionajului din Ecuador și cinci americani au murit după ce un elicopter cu turiști s-a prăbușit
FLASH NEWS Seulul estimează că nord-coreenii dețin până la 120 de arme nucleare. Trump vorbește despre doar 57 și pregătește întâlnirea cu Kim Jong-Un
08:42
Seulul estimează că nord-coreenii dețin până la 120 de arme nucleare. Trump vorbește despre doar 57 și pregătește întâlnirea cu Kim Jong-Un
FLASH NEWS Trump declară „război economic total” Iranului și amenință cu „consecințe uriașe” orice țară care ajută Teheranul: „Vrem ca toți aliații să fie alături de SUA”
08:13
Trump declară „război economic total” Iranului și amenință cu „consecințe uriașe” orice țară care ajută Teheranul: „Vrem ca toți aliații să fie alături de SUA”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.638. Bombardament teribil asupra Kievului: cel puțin şase morţi și peste 20 de răniți
08:08
Război în Ucraina, ziua 1.638. Bombardament teribil asupra Kievului: cel puțin şase morţi și peste 20 de răniți
NEWS ALERT O dronă militară de tip Shahed-136 a fost detectată în spațiul aerian al Republicii Moldova
07:57
O dronă militară de tip Shahed-136 a fost detectată în spațiul aerian al Republicii Moldova

Cele mai noi

Trimite acest link pe