Organizația Salvați Copiii a solicitat, miercuri, Ministerului Educației și Cercetării să elimine prevederea privind acordarea burselor sociale doar în perioada cursurilor școlare și să permită ca acestea să fie acordate pe tot parcursul anului.

„Sărăcia nu intră în vacanţă odată cu şcoala. Familiile trebuie să asigure în continuare hrana, îmbrăcămintea, produsele de igienă, accesul la internet şi condiţiile minime de locuire. Pentru unii copii, vacanţa înseamnă şi pierderea temporară a mesei ori a altor forme de sprijin oferite prin şcoală. În acelaşi timp, în lunile de vară încep cheltuielile pentru întoarcerea la cursuri: rechizite, haine, încălţăminte şi transport. Regretăm faptul că Guvernul României priveşte bursa socială ca pe o recompensă pentru zilele în care copilul stă în bancă”, arată Salvaţi Copiii.

De asemenea, și World Vision România solicită menținerea burselor sociale pentru elevi și în perioadele de vacanță.

”Bursa socială se adresează elevilor aflați în situații de vulnerabilitate socioeconomică și reprezintă, pentru familiile cu venituri reduse, un sprijin financiar important pentru creșterea și educația copiilor.

Bursele sociale au, în același timp, un rol important în susținerea participării la educație. Sărăcia și deprivarea materială se traduc pentru copii în bariere concrete: dificultatea familiei de a asigura hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte, rechizite sau transport și, în cazul adolescenților din comunități rurale izolate, costurile suplimentare asociate continuării studiilor la un liceu aflat la distanță de casă.

Din experiența de peste trei decenii a World Vision România în comunități rurale vulnerabile, abandonul școlar este rareori rezultatul unui singur factor. El apare, de regulă, pe fondul acumulării unor dezavantaje, printre care venituri insuficiente, rezultate școlare slabe, acces limitat la sprijin educațional, distanța față de școală sau presiunea ca adolescentul să muncească și să contribuie la veniturile familiei”, explică World Vision România cererea.

Guvernul vrea să taie bursele sociale pe perioada vacanțelor școlare

Un proiect de Hotărâre de Guvern pus în dezbatere publică pe 17 august prevede, în forma actuală, eliminarea plății burselor sociale pe perioada vacanțelor școlare.

Schimbarea nu este însă explicată în nota de fundamentare care însoțește proiectul. Documentul prezintă modificările privind tipurile și cuantumul burselor, dar nu menționează explicit faptul că elevii beneficiari ai burselor sociale nu ar mai urma să primească acești bani în vacanțe. În prezent, metodologia în vigoare prevede clar că bursa socială se acordă și în perioada vacanțelor școlare.

Ce prevede acum metodologia

Potrivit HG 732/2025, care stabilește metodologia-cadru pentru acordarea burselor, articolul 15 prevede că bursele sociale sunt plătite inclusiv pe durata vacanțelor.

Există însă câteva situații în care elevii nu beneficiază de bursă socială în vacanța de vară. Printre aceștia se numără elevii care nu au promovat anul școlar, cei corigenți care au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate și absolvenții de gimnaziu care nu au fost admiși la liceu sau în învățământul profesional. Prin urmare, regula actuală este că bursa socială continuă să fie acordată în vacanțe, cu excepțiile stabilite explicit în metodologie.

Ce se schimbă în proiectul Ministerului Educației

Noua variantă pusă în dezbatere publică modifică însă această regulă. Proiectul prevede că bursele de merit, bursele sociale și bursele tehnologice se acordă „în fiecare an școlar, în perioada cursurilor școlare, inclusiv în perioada pregătirii practice”.

În forma actuală, art. 15 alin. (1) din HG 732/2025 prevede clar: „Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare.” Regula avea excepții punctuale, prevăzute la alin. (2): elevii care nu au promovat anul școlar, cei corigenți cu peste 20 de absențe nemotivate sau absolvenții de gimnaziu neadmiși în liceu sau învățământul profesional nu primeau bursa socială pe durata vacanței de vară, iar alin. (5) reglementa decizia de retragere a bursei în aceste situații.

Proiectul de HG înlocuiește complet acest text. Punctul 9 al articolului unic prevede: „(1) Bursele sociale se acordă conform prevederilor art. 5.”, arată edupedu.ro.