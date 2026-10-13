Prim-ministrul desemnat Luca Niculescu s-a întâlnit marți, 13 octombrie, la Palatul Parlamentului, cu deputații și senatorii neafiliați partidelor politice, pentru noi negocieri cu privire la formarea viitorului Guvern cu puteri depline. Ulterior, fostul ambasador al României la Paris a declarat că refuză, în continuare, orice fel de dialog cu reprezentanții partidului AUR, condus de George Simion, pe motiv că aceștia au anunțat că nu sunt dispuși să voteze noul Executiv. Totuși, Niculescu a precizat că, odată ce se va instala în fruntea Guvernului, va fi deschis la discuții cu reprezentanții tuturor grupurilor parlament, în contextul în care aceștia „sunt reprezantanții poporului”. Mai mult, premierul desemnat a explicat că toate variantele pentru formarea Cabinetului său încă rămân deschise și a refuzat să confirme nume care se vor regăsi pe lista finală a miniștrilor.

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„Faptul că nu discut cu AUR nu înseamnă că, odată ce voi fi învestit, în funcție, nu voi discuta cu reprezentanții Parlamentului”

Întrebat de reportul Gândul dacă își reconsideră decizia de a exclude AUR – al doilea cel mai mare partid în Parlament după numărul deputaților și senatorilor din actuala legislatură – premierul desemnat a precizat că a preferat să discute doar cu reprezentanții formațiunilor politice care s-au declarat dispuse să voteze formarea Guvernului său.

„Am discutat cu partide care și-au discutat deschiderea de a vota un astfel de Guvern sau de a vota un Guvern – fie că este politic, tehnic sau mixt. Partidul AUR a spus că nu are acum deschiderea să voteze un Guvern.

Asta nu înseamnă că, odată ce voi fi învestit în funcție, nu voi veni în Parlament și nu le voi cere miniștrilor să vină în Parlament, să stea de vorbă, conform responsabilităților instituționale, cu reprezentanții Parlamentului, pentru că ei sunt reprezentanții poporului”, a explicat Luca Niculescu.

Luca Niculescu menține deschise toate posibilitățile pentru formarea unui Guvern / Alexandru Nazare, singurul nume „confirmat”

Întrebat dacă înclină mai mult spre un Guvern politic față de un Guvern tehnocrat sau viceversa, în contextul în care mai sunt doar două zile până la termenul la care trebuie să depună, la Parlament, programul de guvernare și lista de miniști, Luca Niculescu a precizat că toate opțiunile încă rămân deschise.

De asemenea, premierul desemnat a refuzat să confirme nume care se vor afla pe lista finală de miniștri, însă nu a ezitat să precizeze că are în continuare o părere bună despre liberalul Alexandru Nazare, ministru interimar al Finanțelor în Guvernul demis al lui Ilie Bolojan.

„Toate opțiunile pe care le-am evocat rămân în picioare: Guvern politic, Guvern hibrid – politic și tehnic – sau un Guvern tehnocrat. În ceea ce mă privește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun. Pentru un Guvern tehnocrat, am o listă pe care o putem prezenta chiar astăzi, dar discuțiile sunt în curs.

Despre Alexandru Nazare m-am mai exprimat pozitiv, nu o să o mai fac încă o dată. Am spus deja toate calitățile pe care cred că le are. Evident că sunt oameni competenți care ar putea face parte un Guvern tehnocrat. Orice nume v-aș spune acum ar da naștere la noi și noi discuții”, a declarat Luca Niculescu.