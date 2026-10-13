Prima pagină » Actualitate » Ce a răspuns Luca Niculescu la întrebarea Gândul despre motivul pentru care refuză, în continuare, orice dialog cu AUR. „Pentru un Guvern tehnocrat, am o listă pe care o pot prezenta chiar astăzi”

Ce a răspuns Luca Niculescu la întrebarea Gândul despre motivul pentru care refuză, în continuare, orice dialog cu AUR. „Pentru un Guvern tehnocrat, am o listă pe care o pot prezenta chiar astăzi”

Flavius Niculescu
Foto: Facebook/Luca Niculescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prim-ministrul desemnat Luca Niculescu s-a întâlnit marți, 13 octombrie, la Palatul Parlamentului, cu deputații și senatorii neafiliați partidelor politice, pentru noi negocieri cu privire la formarea viitorului Guvern cu puteri depline. Ulterior, fostul ambasador al României la Paris a declarat că refuză, în continuare, orice fel de dialog cu reprezentanții partidului AUR, condus de George Simion, pe motiv că aceștia au anunțat că nu sunt dispuși să voteze noul Executiv. Totuși, Niculescu a precizat că, odată ce se va instala în fruntea Guvernului, va fi deschis la discuții cu reprezentanții tuturor grupurilor parlament, în contextul în care aceștia „sunt reprezantanții poporului”. Mai mult, premierul desemnat a explicat că toate variantele pentru formarea Cabinetului său încă rămân deschise și a refuzat să confirme nume care se vor regăsi pe lista finală a miniștrilor.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Faptul că nu discut cu AUR nu înseamnă că, odată ce voi fi învestit, în funcție, nu voi discuta cu reprezentanții Parlamentului”

Întrebat de reportul Gândul dacă își reconsideră decizia de a exclude AUR – al doilea cel mai mare partid în Parlament după numărul deputaților și senatorilor din actuala legislatură – premierul desemnat a precizat că a preferat să discute doar cu reprezentanții formațiunilor politice care s-au declarat dispuse să voteze formarea Guvernului său.

„Am discutat cu partide care și-au discutat deschiderea de a vota un astfel de Guvern sau de a vota un Guvern – fie că este politic, tehnic sau mixt. Partidul AUR a spus că nu are acum deschiderea să voteze un Guvern.

Asta nu înseamnă că, odată ce voi fi învestit în funcție, nu voi veni în Parlament și nu le voi cere miniștrilor să vină în Parlament, să stea de vorbă, conform responsabilităților instituționale, cu reprezentanții Parlamentului, pentru că ei sunt reprezentanții poporului”, a explicat Luca Niculescu.

Premierul desemnat Luca Niculescu | Sursa foto: Mediafax

Luca Niculescu menține deschise toate posibilitățile pentru formarea unui Guvern / Alexandru Nazare, singurul nume „confirmat”

Întrebat dacă înclină mai mult spre un Guvern politic față de un Guvern tehnocrat sau viceversa, în contextul în care mai sunt doar două zile până la termenul la care trebuie să depună, la Parlament, programul de guvernare și lista de miniști, Luca Niculescu a precizat că toate opțiunile încă rămân deschise.

De asemenea, premierul desemnat a refuzat să confirme nume care se vor afla pe lista finală de miniștri, însă nu a ezitat să precizeze că are în continuare o părere bună despre liberalul Alexandru Nazare, ministru interimar al Finanțelor în Guvernul demis al lui Ilie Bolojan.

„Toate opțiunile pe care le-am evocat rămân în picioare: Guvern politic, Guvern hibrid – politic și tehnic – sau un Guvern tehnocrat. În ceea ce mă privește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun. Pentru un Guvern tehnocrat, am o listă pe care o putem prezenta chiar astăzi, dar discuțiile sunt în curs.

Despre Alexandru Nazare m-am mai exprimat pozitiv, nu o să o mai fac încă o dată. Am spus deja toate calitățile pe care cred că le are. Evident că sunt oameni competenți care ar putea face parte un Guvern tehnocrat. Orice nume v-aș spune acum ar da naștere la noi și noi discuții”, a declarat Luca Niculescu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Florin Cîțu susține că guvernarea cu măsuri socialiste a adus România în recesiune
13:17
Florin Cîțu susține că guvernarea cu măsuri socialiste a adus România în recesiune
SCANDALOS Bihorul lui Ilie Bolojan, umplut de cratere ca după bombardamente. „Raiul iazurilor piscicole” a devenit „raiul balastierelor”
13:16
Bihorul lui Ilie Bolojan, umplut de cratere ca după bombardamente. „Raiul iazurilor piscicole” a devenit „raiul balastierelor”
FLASH NEWS Florin Salam susține că ar fi fost otrăvit înaintea unui concert. Artistul a ajuns de urgență la spital. Ce i-au spus medicii
13:13
Florin Salam susține că ar fi fost otrăvit înaintea unui concert. Artistul a ajuns de urgență la spital. Ce i-au spus medicii
ECONOMIE Fondul Monetar Internațional schimbă radical prognoza pentru România. Economia intră în recesiune în 2026, inflația urcă la 8,2%
12:41
Fondul Monetar Internațional schimbă radical prognoza pentru România. Economia intră în recesiune în 2026, inflația urcă la 8,2%
INCIDENT Confuzie după blocarea circulației pe DN 7: Nu s-au rupt plase de pe versanți, ci o protecție a căzut de pe un pod feroviar, anunță DRDP Brașov
11:59
Confuzie după blocarea circulației pe DN 7: Nu s-au rupt plase de pe versanți, ci o protecție a căzut de pe un pod feroviar, anunță DRDP Brașov
NEWS ALERT Peste 1.000 de credincioși au avut nevoie de îngrijiri medicale la pelerinajul de Sfânta Parascheva. Jandarmii anunță că timpul de așteptare a scăzut
11:17
Peste 1.000 de credincioși au avut nevoie de îngrijiri medicale la pelerinajul de Sfânta Parascheva. Jandarmii anunță că timpul de așteptare a scăzut
Mediafax
DETALII EXPLOZIVE! Rețeaua din spatele „Regelui TikTok-ului”! Cum ar fi fost influențați alegătorii de Bogdan Peșchir
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Prosport.ro
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Adevarul
România, cu mâinile legate în cazul unui atac asupra Republicii Moldova. Marea piedică, explicată de fostul șef al Armatei Române
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
Click
„Firicel” din „Las Fierbinți” a fost reținut de poliție. Actorul Toma Cuzin a făcut accident, deși avea permisul suspendat
Digi24
Toma Cuzin, Firicel din „Las Fierbinți”, reținut de Poliție după ce a ieșit pozitiv la testul antidrog
Cancan.ro
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Rus la 45 de ani, după ce a dispărut din showbiz în urmă cu mai mulți ani. Apariție rară alături de Andreea Bănică, fosta colegă din trupa Blondy
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
O planetă Phoenix extrem de fierbinte ar putea rezolva un mister astronomic vechi de decenii
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
HOROSCOP Zodia cu noroc în ziua ghinionului, marți, 13 octombrie. Schimbări radicale pentru nativii acestei zodii
13:24
Zodia cu noroc în ziua ghinionului, marți, 13 octombrie. Schimbări radicale pentru nativii acestei zodii
FINANCIAR Financial Times: Marile economii se îndreaptă spre cel mai ridicat deficit bugetar de la pandemia COVID-19 încoace, avertizează FMI
12:51
Financial Times: Marile economii se îndreaptă spre cel mai ridicat deficit bugetar de la pandemia COVID-19 încoace, avertizează FMI
FLASH NEWS Emisarii lui Trump speră că acordul privind motorina rusească îl va determina pe Putin să reia negocierile de pace
12:44
Emisarii lui Trump speră că acordul privind motorina rusească îl va determina pe Putin să reia negocierile de pace
AGRICULTURĂ APIA începe plățile către agricultori. Câți bani primesc apicultorii începând de azi
12:38
APIA începe plățile către agricultori. Câți bani primesc apicultorii începând de azi
REACȚIE Victor Ponta spune că invitarea lui Nicușor Dan la Summitul UE–Consiliul de Cooperare din Golf este o oportunitate istorică pentru România
12:14
Victor Ponta spune că invitarea lui Nicușor Dan la Summitul UE–Consiliul de Cooperare din Golf este o oportunitate istorică pentru România
EXCLUSIV De ce NU va vota Ion Cristoiu la anticipate: Le anulează, să fiu prostul lor?/Nu mă duc decât când se refac alegerile anulate
11:58
De ce NU va vota Ion Cristoiu la anticipate: Le anulează, să fiu prostul lor?/Nu mă duc decât când se refac alegerile anulate

Cele mai noi

Trimite acest link pe