Un proiect de lege prevede ca localitățile care au mai puțin de 4.500 de locuitori nu vor mai primi bani de la Guvern pentru a finanța Poliția Locală. Astfel, doar primăriile care își permit să plătească salariile polițiștilor locali din propriile fonduri vor mai avea acest serviciu, dar chiar și așa numărul polițiștilor va fi limitat la trei.

Mai mult, de exemplu, Poliția Locală din comuna clujeană Mihai Viteazu va fi desființată complet. Decizia a fost luată în urma unui vot al Consiliului Local, la inițiativa primarului comunei.

„O cheltuială mare cu cu poliția locală, unde noi avem pe organigrama primăriei aveam undeva la șase polițiști locali și ultima dată aveam cinci. Și am făcut niște calcule. Se cheltuie 1.000.000 lei cu poliția locală. Din banii ăștia putem face investiții pentru pentru comună avem nevoie de infrastructură pe toată comuna”, a precizat pentru Prima News edilul comunei Mihai Viteazu, din județul Cluj, Paul Cristian Olaru.

Dar, totuși, unii locuitori spun că ar fi fost necesară Poliția Locală, în special în apropierea școlilor. Chiar și reprezentanții Poliției Locale susțin că structura era benefică pentru comună.

Odată cu desființare a Poliției Locale, atribuțiile privind menținerea ordinii și liniștii publice vor fi preluate de Poliția Națională, prin postul de poliție comunal.

Reprezentanții Primăriei dau asigurări că vor colabora mai eficient cu această structură, pentru siguranța cetățenilor.

Și orașul brăilean Făurei se va confrunta cu aceeași problemă, deoarece localitatea are doar 3.500 de locuitori. Dacă în urmă cu 5 ani erau patru polițiști locali, astăzi mai sunt doar doi. Aici, însă, primarul este de părere că ar trebui ca Poliția Locală să fie păstrată. Și de aceeași părere sunt și cetățenii.

„Pentru că și orașul are nevoie de poliție locală și de siguranță. Vom lua o decizie finală, probabil, după ce ne vom uita peste buget și atunci vom decide dacă vom rămâne cu poliția locală sau nu. Dar, în principiu, vă spun că este nevoie de măcar doi polițiști locali”, a declarat pentru sursa citată Gabriel Grigore Mocanu, primarul orașului Făurei, din județul Brăila.

Prin noul proiectul de lege se urmărește ca posturile să fie distribuite în funcție de numărul populației. Altfel spus, va exista un polițist local a 1200-a de locuitori pentru comune, orașe și municipii, iar pentru Capitală va fi câte un polițist local la fiecare 6500 de locuitori.

VIDEO – Prima News

Autorul mai recomandă:

Un botoșănean care își plimba câinele în jurul blocului a fost sancționat cu amendă maximă de polițiștii locali. Care a fost MOTIVUL

O femeie și-a aruncat mobilierul în spatele blocului, în secret. Poliția Locală a identificat-o: „În spatele fiecărei canapele se află un nume”

Cum l-au impresionat polițiștii locali pe primarul Rareș Hopincă. „OPERAȚIUNEA” din Piața Obor: „Toleranță zero la orice faptă de corupție”